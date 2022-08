Abandonnez les A-Levels et les GCSE pour une nouvelle qualification, exhorte le groupe de réflexion Tony Blair

Les GCSE et les niveaux A devraient être abandonnés au profit d’une nouvelle qualification qui prépare mieux les jeunes quittant l’école au travail, a suggéré le groupe de réflexion de l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair.

Le système éducatif a besoin d’un changement «radical» si les étudiants anglais veulent prospérer dans une économie façonnée par l’automatisation et l’intelligence artificielle, a déclaré le Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

Le TBI a recommandé de remplacer les examens existants par un tout nouveau système qui implique des formes « rigoureuses » d’évaluation continue entre 16 et 18 ans.

Le groupe de réflexion a suggéré qu’une nouvelle qualification pour les jeunes de 18 ans pourrait “s’inspirer et affiner les principes” qui sous-tendent le Baccalauréat International, utilisé par de nombreux autres pays leaders.

Le système de notation actuel de l’Ofsted devrait être abandonné et le programme national devrait être confié à un organisme apolitique et indépendant, selon le nouveau rapport TBI.

Le TBI a recommandé de mettre davantage l’accent sur les soi-disant quatre C – pensée critique, créativité, communication et résolution collaborative de problèmes – affirmant que la configuration existante repose trop sur des formes d’apprentissage «passives» impliquant un enseignement direct et la mémorisation.

Dans son rapport – Mettre fin à la forte compression des compétences : comment pérenniser l’éducation en Angleterre – le think tank a proposé une série d’évaluations à faibles enjeux pour les élèves en fin de secondaire, à l’âge de 16 ans.

Actuellement, “les examens à fort enjeu de fin de cursus dominent désormais l’évaluation, ce qui favorise l’enseignement à l’épreuve et les pédagogies resserrées”, ajoute-t-il.

L’accent mis actuellement sur une petite gamme de matières académiques traditionnelles – surnommées le baccalauréat anglais ou EBacc – signifie que d’autres matières sont évincées, selon le rapport, arguant que le résultat était que les réformes gouvernementales avaient nui à l’apprentissage et “étouffent les efforts pour améliorer la mobilité sociale”. ”.

Le groupe de réflexion a déclaré qu’une commission d’experts pourrait réformer le programme national, tandis que la conception du programme pourrait être transférée à un organisme non politique et indépendant.

L’Ofsted devrait être réformé et le système de notation actuel supprimé pour mettre fin à “l’enseignement jusqu’au test” et encourager davantage d’innovation dans les écoles.

James Scales, responsable de la politique des compétences au TBI, a déclaré que les jeunes en Angleterre recevaient “une éducation analogique à l’ère numérique” et que trop d’élèves quittaient l’école mal préparés pour le travail.

« Alors qu’ailleurs, les élèves apprennent à penser de manière critique, à communiquer et à résoudre des problèmes en groupe, notre système reste fermement ancré dans le passé. Cela freine nos jeunes et le pays dans son ensemble », a-t-il déclaré.

M. Scales a ajouté: “Sans la réforme radicale nécessaire pour produire une nouvelle génération d’avant-gardistes, nous ne construirons pas l’économie à salaires élevés et hautement qualifiés dont nous avons besoin.”

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré que le rapport ajoutait aux appels croissants à une «nouvelle réflexion» sur les qualifications, le programme et l’inspection.

Le dirigeant syndical a déclaré qu’il était temps de “supprimer l’encombrement des horaires surchargés, de réduire la nature ridiculement élevée des enjeux du système actuel et, surtout, de s’assurer qu’il fonctionne mieux pour tous les enfants et les jeunes”.

M. Barton a déclaré qu’une réforme était nécessaire car, au rythme actuel des progrès, l’écart de réussite “ne se comblera jamais”. Il a ajouté : “Nous avons besoin d’un système tourné vers l’avenir plutôt que d’un système enraciné dans le passé”.