Abandonnez le Wi-Fi : comment ajouter un réseau filaire à votre domicile sans câble Ethernet

Les connexions Internet sans fil sont pratiques, mais elles sont aussi notoirement peu fiables. Rien ne le prouve mieux qu’une visioconférence défaillante, surtout si elle est liée à une réunion d’affaires cruciale.

La solution, bien sûr, est d’utiliser une connexion réseau filaire pour votre bureau à domicile. Le Wi-Fi est idéal pour la mobilité, mais une connexion filaire offre de nombreux avantages lorsqu’il s’agit de travailler à domicile. Elle est plus rapide et plus fiable, avec une latence plus faible, ce qui est important si vous partagez régulièrement des fichiers volumineux, participez à des réunions vidéo de haute qualité ou même (hum) jouez à des jeux.

Mettre en place une connexion filaire permanente est plus facile à dire qu’à faire. Même si vous êtes propriétaire de votre maison, faire passer 15 ou 30 mètres de câble Ethernet est une tâche fastidieuse et coûteuse. Si vous vivez et travaillez dans une maison ou un appartement loué, oubliez les trous dans les murs et les plafonds.

Heureusement, il existe une solution, comme je l’ai découvert il y a quelques années lorsque j’ai emménagé dans un appartement de style loft. Le modem câble se trouvait dans le salon et permettait des téléchargements en gigabit. Mon bureau se trouvait à l’autre bout de la maison, avec des signaux Wi-Fi terriblement faibles, à cause des murs en briques. Je n’avais pas de prises Ethernet dans toute la maison, mais chaque pièce était équipée de prises pour câbles. C’est ce qui m’a permis de résoudre mon dilemme de bande passante.

Ces prises de câble ont été installées à l’origine pour faciliter le branchement des téléviseurs dans chaque pièce. Cependant, le câble coaxial reliant ces prises peut également transporter des signaux Internet, grâce à une technologie appelée MoCA (Multimédia sur Coax Alliance). La dernière révision de cette technologie, MoCA 2.5, prend en charge des vitesses allant jusqu’à 2,5 Gbps.

Mon câblage datait de plus de 20 ans, mais il était capable de transmettre de manière fiable un signal de 1 Gbit/s sur plus de 30 mètres. Dans une maison très ancienne avec un câble coaxial extrêmement obsolète, vous pourriez rencontrer des problèmes. Mais si votre câble est suffisamment performant pour transmettre des signaux HDTV, il est probablement capable de faire fonctionner un réseau moderne.

Bien entendu, vous ne pouvez pas brancher un câble Ethernet directement sur une prise de câble. Pour utiliser ce câble coaxial existant, il faut un adaptateur MoCA à chaque extrémité de la connexion. Cet adaptateur est un simple boîtier doté de deux connecteurs à l’arrière : l’un pour un câble coaxial, l’autre pour une prise Ethernet RJ45.

Grâce à cet adaptateur MoCA, vous pouvez créer une connexion Internet filaire haut débit. Ed Bott/ZDNET

J’ai eu de la chance parce que mon Modem câble Xfinity prend directement en charge la technologie MoCA. Par conséquent, je n’avais besoin que d’un adaptateur pour mon PC de bureau. J’ai choisi le Adaptateur Ethernet sur câble coaxial MoCA 2.5 Trendnet TMO-312Cillustré ci-dessus. Après avoir connecté l’adaptateur à la prise de câble de mon bureau à domicile à l’aide d’un très court câble coaxial, je l’ai connecté au port Gigabit Ethernet de mon ordinateur de bureau à domicile, à l’aide d’un câble Cat 6 standard.

Si votre modem câble ne prend pas directement en charge MoCA, vous aurez besoin d’un répartiteur de câble et d’un deuxième adaptateur MoCA pour vous connecter à un port Ethernet du modem câble/de la passerelle. Si vous avez plusieurs prises de câble à la maison ou au bureau, vous pouvez ajouter un adaptateur MoCA à chacune d’elles et brancher n’importe quel appareil compatible Ethernet sur cet adaptateur : un PC, un Mac ou une Smart TV, par exemple.

Vous pouvez même utiliser cette technologie en combinaison avec un réseau Wi-Fi pour ajouter un point d’accès Wi-Fi dans un sous-sol, un grenier ou un autre endroit trop éloigné du point d’accès principal pour obtenir un signal fiable.

Un dernier ajout que je recommande sur tout réseau MoCA est un filtre POE (Point of Entry). Ce petit appareil se visse dans le câble au point où il entre dans la maison, avant qu’il n’atteigne le modem câble ou tout adaptateur MoCA. Il empêche les signaux réseau de quitter votre réseau domestique (ce qui contribue à sécuriser vos communications) et améliore également les performances en réfléchissant les signaux de radiofréquence supérieurs à 1 GHz vers le réseau domestique. J’ai utilisé ceci Filtre POE Beldendisponible sur Amazon pour moins de 10 $.

La technologie MoCA est une excellente alternative au câblage Ethernet standard et coûte une fraction infime de ce que vous auriez à payer pour installer un câblage Ethernet dédié dans votre maison. C’est une option intéressante à considérer lorsque le Wi-Fi ne peut tout simplement pas passer du point A au point B.

Cet article a été initialement publié le 23 mai 2022 et mis à jour pour la dernière fois le 13 septembre 2024.