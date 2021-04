Un groupe d’éminents militants de Windrush a exhorté le Dr Tony Sewell à abandonner son récent rapport de la Race Commission.

Plus de 100 signataires, dont Patrick Vernon OBE, l’ancien maire adjoint de Londres Lee Jasper et les survivants du scandale Windrush, ont accusé la Commission sur les disparités raciales et ethniques, soutenue par le gouvernement, d’avoir «ignoré» les atrocités commises par le ministère de l’Intérieur, tout en étant de connivence avec « nier les expériences »de centaines de citoyens noirs britanniques qui ont été illégalement privés de leur droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni.

Le Dr Sewell a été largement condamné la semaine dernière après que le rapport de la commission sur l’examen des disparités raciales a conclu que la Grande-Bretagne n’était pas un pays institutionnellement raciste et a recommandé d’enseigner une «nouvelle histoire» de positivité autour de l’esclavage.

«Votre rapport est une tentative terrible de réécrire l’histoire et de la dénigrer en note de bas de page. Vous êtes effectivement de connivence pour nier les expériences et les existences avec la vérité, de sorte que les annales de l’histoire favorisent à nouveau les oppresseurs », lit-on dans la lettre des militants.

«Les origines de ces injustices sont ancrées dans une législation historique alimentée par des gens comme Enoch Powell, Oswald Mosley et Margaret Thatcher, cette dernière ayant évoqué le fait que ce pays était submergé.

conseillé

«Pensez-vous que ces injustices sont imaginées?

«Des personnes que nous connaissons se sont vu refuser des soins médicaux vitaux, ont perdu des emplois et des maisons, ont été détenues, expulsées et expulsées. Des personnes que nous connaissons sont décédées et un grand nombre d’entre elles sont affectées par un traumatisme continu, un traumatisme intergénérationnel. »

Le scandale Windrush n’est mentionné que deux fois dans le document de 258 pages.

Il a noté que le scandale, qui a vu de nombreux Noirs qui ont immigré des Caraïbes vers la Grande-Bretagne détenus ou expulsés dans le cadre de politiques environnementales hostiles des conservateurs, a laissé cette cohorte se sentir «à juste titre» abandonnée, mais a déclaré que «de tels résultats ne sont pas intentionnels, et ne sont certainement pas délibérément ciblés ».

Abordant ce point, les auteurs de la lettre ont écrit: «Les injustices infligées à la génération Windrush sont bien connues. Pourquoi alors la seule référence au scandale dans votre rapport est-elle une suggestion que les personnes concernées se sentent déçues? Laisser tomber? Vous avez certainement un moyen avec les mots. Des vies ont été détruites. »

Le scandale est loin d’être résolu, le ministère de l’Intérieur ayant payé un total de seulement 62000 £ à 36 personnes jusqu’à présent, environ 3% des demandeurs – sur un paiement d’indemnisation total possible de 570 millions de £.

Dans un avant-propos du rapport, le Dr Sewell a déclaré que certaines communautés sont hantées par le racisme historique et qu’il y avait une «réticence à reconnaître que le Royaume-Uni était devenu plus ouvert et plus juste».

Une protestation contre le scandale Windrush (Getty Images)

L’universitaire, lui-même descendant de la génération Windrush, a conclu: «En termes simples, nous ne voyons plus une Grande-Bretagne où le système est délibérément truqué contre les minorités ethniques. Les obstacles et les disparités existent, ils sont variés et, ironiquement, très peu d’entre eux sont directement liés au racisme.

«Sous les gros titres qui montrent souvent des actes de discrimination flagrants, le scandale Windrush le plus récemment, des progrès progressifs sont réalisés, comme notre rapport l’a montré sans conteste. En nous concentrant sur ce qui compte maintenant, plutôt que de relancer les batailles du passé, nous voulons bâtir sur ces progrès. »

La lettre a été organisée par Jacqueline McKenzie, avocate en droit de l’immigration, au nom de McKenzie Beute et du Windrush Justice Project du Pope & Center for Migration Advice and Research, qui a fourni une représentation juridique à de nombreuses personnes touchées par le scandale.

Les militants exhortent maintenant le Dr Sewell, 62 ans, à modifier le rapport ou à se retirer.

«Nous pensons que vous devez revoir votre travail et examiner les données de plus près, rechercher des preuves auprès d’une plus grande variété de sources, consulter des experts de manière crédible et commencer à tirer des conclusions basées sur les faits.

«Si vous ne pouvez pas faire cela, alors vous pourriez tout aussi bien quitter une commission qui est censée enquêter sur la race et les disparités.»

conseillé

Les 30 recommandations du Revue des leçons apprises de Windrush par Wendy Williams devrait également être mis en œuvre en priorité, ont déclaré les militants, ce qui inclut un engagement significatif avec les communautés pour développer des politiques.

Bien que la commission prétende avoir parlé aux communautés dans le cadre de son engagement, aucun des militants de Windrush ou des groupes impliqués dans la lettre n’a été contacté par le Dr Sewell.

Mme Williams n’a pas fait de conclusion définitive de racisme institutionnel au ministère de l’Intérieur, à la suite de son examen du scandale Windrush, mais elle a exprimé sa grave préoccupation que ses échecs démontrent une «ignorance institutionnelle» et un manque de réflexion à l’égard de la race et de l’histoire qui «étaient conformes à certains éléments de la définition du racisme institutionnel ».

Dans le rapport, la commission reconnaît la «sagesse» et l’expérience vécue par la génération Windrush et déclare que cela «doit être encadré dans un message qui parle davantage des responsabilités, de la résolution des conflits et de la construction de ponts».