Abandonnez le discours éclair et remplacez-le par cette déclaration

Le terme argumentaire éclair, selon certaines sources, est né d’une cascade à New York dans les années 1850, lorsque le maître mécanicien et inventeur Elisha Otis a lancé son système de freinage automatique qui empêchait les ascenseurs de plonger dans les puits si leurs câbles de levage se déchiraient. Se servant de cobaye lors de la démonstration, Otis s’est tenu haut perché sur une plate-forme avant d’ordonner à un assistant de couper les cordes. La plate-forme est tombée et si vous avez récemment fait un tour jusqu’à l’observatoire de l’Empire State Building dans un ascenseur en verre sur mesure fabriqué par nul autre que la société Otis Elevator Company, vous savez comment l’histoire s’est terminée.

Il n’est pas vérifiable que ce soit réellement la genèse du pitch d’ascenseur. Il est tout aussi probable que le concept soit issu de la culture hollywoodienne du milieu du XXe siècle, où l’idée était que si vous vous retrouviez dans un ascenseur avec un directeur de cinéma, vous devriez être capable de présenter succinctement votre scénario ou votre idée de film dans le même temps. le temps qu’il fallait à l’ascenseur pour atteindre l’étage du cadre, généralement 30 secondes à deux minutes. Le discours gagnant de Charlie Fink, ancien employé de Disney, aux dirigeants des studios, qui aurait conduit à la création du Roi Lion, était « Bambi en Afrique ». Juste trois mots, à peine assez longs pour que la porte de l’ascenseur se ferme.

Au fil des années, le monde des affaires a adapté le concept pour transmettre rapidement et succinctement un message sur un produit, un service ou une idée à des investisseurs, clients ou employeurs potentiels.

La pratique du pitching éclair est si répandue que même Harvard et les centres de carrière de l’Université de Princeton posent la question rhétorique sur Google : « Qu’est-ce qu’un argumentaire éclair et pourquoi en ai-je besoin ? avant d’y répondre pour les demandeurs d’emploi dans un article de blog concis.

Artisanat avdéclaration de valeur à la place

Contrairement à un argumentaire éclair, une déclaration de valeur n’est pas conçue pour « vendre » quelque chose rapidement, mais plutôt pour démarrer une conversation significative et établir une connexion.

Cela implique une compréhension approfondie des besoins et des points faibles de la personne à qui vous parlez tout en faisant preuve d’empathie et d’un désir d’aider. Cela nécessite une écoute active et la capacité d’adapter et de modifier votre message en fonction des commentaires et des signaux que vous recevez de l’autre personne.

Voici un exemple simple et simplifié pour mettre en évidence la partie valeur d’une telle instruction. Supposons que vous réseautiez avec des professionnels à but non lucratif et que vous souhaitiez transmettre votre engagement envers des causes sociales et mettre en valeur votre contribution personnelle au bénéfice du public. Vous pourriez leur dire : « Je passe 15 à 20 heures par semaine à faire du bénévolat dans un centre communautaire, où j’applique mes compétences en gestion financière pour enseigner la littératie financière aux familles à faible revenu. »

Maintenant, si vous vous arrêtiez là, vous ne parviendriez toujours pas à identifier un résultat clair que votre auditeur pourrait imaginer pour les besoins de son organisation, même s’il avait le sentiment que votre cœur est à la bonne place et que ce que vous faites est important. Cependant, pour vraiment les aider à comprendre votre impact et à les atteindre à un niveau plus profond, vous devez vous mettre à la place des personnes que vous servez. Vous pourriez ajouter : « En acquérant des compétences de base en gestion financière, ces parents sont mieux équipés pour économiser de l’argent en cas d’urgence médicale afin d’éviter de s’endetter si quelque chose devait arriver » ou, alternativement, « À mesure que ces parents deviennent habilités à prendre de meilleures décisions financières. , ils pourront acheter des ordinateurs portables pour leurs enfants, de sorte qu’ils n’auront pas à compter sur les heures de bibliothèque pour faire leurs devoirs et risquer de prendre du retard à l’école.

Vous avez besoin d’une déclaration de valeur simple et puissante pour expliquer les avantages tangibles de quelque chose d’aussi complexe que la technologie de compresseur numérique à spirale pour le transport de produits alimentaires réfrigérés, si vous souhaitez qu’un public non spécialisé, comme la chaîne d’approvisionnement d’un client potentiel ou les responsables financiers, comprenne immédiatement le l’applicabilité de la technologie à leurs défis consistant à acheminer en toute sécurité des produits sensibles à la température d’un point A à un point B. Les personnes travaillant pour Emerson Electric peuvent le faire en une seule phrase :

« Notre technologie aide des entreprises comme Dole à protéger et à préserver les fruits les plus populaires au monde, les bananes, avec des températures d’expédition précises sur des milliers de kilomètres de voyage océanique pour garantir une arrivée fraîche dans les magasins locaux.

Cette déclaration de valeur illustre clairement le résultat souhaité par toute personne opérant sur le marché du transport de produits périssables tels que des aliments, des produits pharmaceutiques, des plantes, des médicaments et des vaccins. Cela leur permet de poser le type de questions susceptibles de conduire à des accords commerciaux rentables.

5 étapes pour une déclaration de valeur percutante

Comment rédiger une déclaration de valeur puissante ? Voici cinq points clés à retenir :

Connaissez votre public : Quels sont leurs points faibles, leurs objectifs et leurs aspirations ? Adaptez votre déclaration de valeur pour répondre à leurs besoins spécifiques. Insistez sur les avantages et les résultats auxquels votre public peut s’attendre. Soyez concis : Ne visez pas plus d’une ou deux phrases qui expriment clairement votre valeur. Utilisez un langage clair et convaincant : Évitez le jargon ou les termes techniques qui pourraient dérouter votre public. Choisissez des mots qui résonnent et créent un lien émotionnel. Adaptez-vous à différents contextes : Adaptez votre déclaration de valeur à diverses situations, telles que des événements de réseautage, des entretiens d’embauche ou des réunions avec des clients. Répétez et affinez : Entraînez-vous à transmettre votre déclaration de valeur avec une confiance détendue et une chaleur interpersonnelle. Recherchez les commentaires de collègues ou de mentors de confiance et continuez à affiner votre message.

Lorsqu’elle est bien faite, une déclaration de valeur capture de manière concise l’essence de ce que vous ou votre entreprise fournissez de manière percutante. Il se concentre sur la valeur que vous apportez, les problèmes que vous résolvez et les avantages que vous offrez à votre public, vous préparant ainsi à des connexions plus profondes et à un résultat mutuellement réussi.

Harrison Monarth est le PDG et fplus de Créateur de gourou et auteur de Présence exécutive : l’art d’imposer le respect comme un PDG. Comme unneexécutif coh il enseigne aux dirigeants, aux cadres supérieurs et managers à haut potentiel Leadership efficace pour la réussite professionnelle et organisationnelle.