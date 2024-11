Abandonnez l’abonnement VPN : celui-ci est à vous à vie pour 30 $

Le contenu suivant vous est proposé par les partenaires PCMag. Si vous achetez un produit présenté ici, nous pouvons gagner une commission d’affiliation ou une autre compensation. Les prix et la disponibilité des offres sont susceptibles de changer après la publication.

Fatigué de payer un énième frais d’abonnement pour votre VPN ? Désactivez-en un en investissant dans un VPN à vie cela fait plus que simplement protéger votre navigation et votre appareil. L’option la mieux notée de StackSocial est désormais disponible pour seulement 29,99 $ (rég. 360 $) jusqu’à épuisement des stocks.

Découvrez FastestVPN, un VPN connu pour son engagement en faveur d’une sécurité et d’une vitesse totales. C’est grâce à son cryptage de niveau militaire, à sa politique stricte de non-journalisation et à sa vitesse de plus de 10 Gbit/s. Avec FastestVPN, vous pouvez accéder à plus de 600 serveurs sur jusqu’à 10 de vos appareils pour garantir votre sécurité, peu importe où vous naviguez sur le Web.

Outre ses fonctionnalités générales de confidentialité, découvrez quelques autres avantages de ce VPN :

Blocage des publicités intégré pour un streaming ininterrompu

Serveurs P2P pour le téléchargement et le streaming

Accès au contenu géo-restreint indisponible sur Netflix américain, Hulu et plus

Split-tunneling, kill switch fonctionnel et double VPN pour une sécurité de navigation supplémentaire

Une fois que vous avez payé les frais initiaux, le VPN le plus rapide vous appartient à vie : aucun paiement supplémentaire n’est nécessaire à l’avenir. Vous pouvez supprimer au moins un abonnement lorsque vous optez pour ce VPN.

Les fournitures sont limitées pour cela Offre FastestVPN à viealors saisissez-le pendant qu’il est encore disponible pour seulement 29,99 $ (rég. 360 $) sur StackSocial.

