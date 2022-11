Abandonnez ces vitesses de téléchargement traînantes avec 90 $ de réduction sur ce système Wi-Fi maillé TCL

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

À quand remonte la dernière fois que vous avez remplacé votre routeur Wi-Fi ? Si vous n’êtes pas totalement sûr, alors ceci Vendredi noir la saison pourrait être le moment idéal pour une mise à niveau. Les experts du CNET recommander une mise à niveau tous les cinq ans au minimum, et encore plus fréquemment si vous souhaitez vous tenir au courant des derniers téléphones, ordinateurs portables et appareils intelligents pour la maison. En ce moment, c’est le moment idéal pour acheter, avec B&H offrant 90 $ de réduction sur ce , faisant baisser le prix à seulement 40 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’au minuit le 22 novembre.

Le TCL Linkhub AC1200 est un routeur maillé système, ce qui signifie qu’il comporte plusieurs concentrateurs qui peuvent étendre le service sans fil sur une grande zone bien mieux qu’un simple prolongateur. Ce système est livré avec trois modules différents, et chacun d’eux peut être configuré pour être le routeur principal ou un concentrateur satellite utilisé pour étendre la couverture. Ce système peut couvrir une zone allant jusqu’à 4 300 pieds carrés, afin que vous puissiez profiter d’un streaming fluide et de jeux en ligne à faible latence dans n’importe quel coin de votre maison.

Il offre des vitesses de transfert de données impressionnantes allant jusqu’à 1 167 mégabits par seconde (soit plus de 1 Gbps) sur les fréquences sans fil 2,4 et 5 GHz, bien qu’il utilise le système Wi-Fi 5 de dernière génération, et non le dernier Wi-Fi 6. Néanmoins, c’est une excellente affaire – un système Netgear aux spécifications similaires que nous recommandons . Le Linkhub peut également prendre en charge jusqu’à 100 utilisateurs à la fois, c’est donc un excellent choix pour les bureaux ou les petites entreprises. Le plus petit est également en vente pour seulement 30 $ en ce moment.

