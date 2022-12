Abandonnez ces rouleaux jetables pour cet épilateur réutilisable à prix réduit

Autant que toi aime ton animal de compagnie, vous n’aimez probablement pas que toutes les surfaces de votre maison soient couvertes de leurs cheveux lâches. Heureusement, il existe un meilleur moyen de s’en débarrasser que de passer par une douzaine de rouleaux anti-peluches jetables chaque semaine. La est un appareil d’épilation réutilisable pour animaux de compagnie qui est parfait pour nettoyer vos vêtements, meubles, tissus d’ameublement ou tout autre tissu dans votre maison. Il ne nécessite ni ruban adhésif ni piles, il n’y a donc rien à remplacer, il dispose d’un compartiment à déchets facile à vider, et vous pouvez dès maintenant en acheter un à prix réduit sur Amazon, avec des prix à partir de seulement 16 $.

Pour seulement 16 $, à peu près le même prix qu’un vous pouvez saisir la plaine rouleau. C’est une valeur assez solide, et cela finira par vous faire économiser de l’argent à long terme. Il est automatiquement réduit de 13 $ sur Amazon, mais vous pouvez économiser 3 $ supplémentaires en activant le coupon instantané sur la page du produit, ce qui fait baisser le prix à 16 $.

Il existe également des versions décoratives colorées du ChomChom disponibles avec un ou design sur le devant, et bien qu’ils soient également réduits de 6 $ et 10 $ respectivement, ils vous coûteront un peu plus que la version ordinaire mentionnée ci-dessus. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 23h55 PT (2h55 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez profiter de cette offre.

