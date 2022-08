Abandonnés par les organisateurs du défilé de la fierté, les communautés queer ont pris les choses en main

Cette chronique est l’opinion de Zahra Haider, écrivaine et militante basée à Montréal. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Après deux ans de crises et de confinements liés à la pandémie, nous étions si nombreux dans la communauté queer de Montréal à attendre avec impatience la célébration qui reflétait notre combat collectif : la Fierté, et surtout, le défilé.

Historiquement, Pride a reflété les luttes d’une communauté marginalisée et aussi celles marginalisées au sein de cette communauté. La fierté nous rappelle ceux qui nous ont précédés, comme Marsha P. Johnson et d’autres survivants des émeutes de Stonewall.

En tant que pakistano-canadien musulman queer, je comprends profondément cette lutte. Être musulman et queer est l’une des identités les plus précaires à incarner. Le défilé de la fierté est un espace où des gens comme moi peuvent se réunir, se voir et se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte.

Marlyne Désir, aussi connue sous le nom de Carmen, est la fondatrice de Sweet Like Honey MTL. Le groupe a organisé un événement au parc La Fontaine dimanche après l’annulation du défilé de la Fierté de Montréal. (Soumis par Zahra Haider)

Le défilé est plus qu’un espace physique ou un événement. Cela nous rappelle que, même si notre existence peut refléter notre résistance, au moins nous nous avons les uns les autres. C’est un espace tellement important et libérateur qu’il a transcendé les frontières occidentales. Le Pakistan a célébré son premier défilé trans Pride en 2018 et le Malawi — où l’homosexualité est un crime — a organisé son premier défilé de la fierté l’année dernière .

À Montréal – où moi et de nombreuses autres personnes queer racialisées vivons – ce désir de se rassembler et de partager notre joie et notre lutte collectives était très différent.

Beaucoup d’entre nous se sont réveillés dimanche matin en apprenant que le défilé de la fierté avait été annulé. Les comptes de médias sociaux ont été inondés de questions. Qu’est-il arrivé? Même le maire continue de le demander. Pour une ville qui se vante de sa convivialité queer, beaucoup ont été déçus.

La fierté a commencé comme une réponse à la cruauté et à la violence injustes. Mais ce qui est arrivé au défilé de dimanche devrait servir de rappel de son évolution capitaliste et nationaliste. C’est un événement qui fait maintenant l’objet de lavage rose et capitalisme arc-en-ciel — manières de paraître solidaires des personnes queer tout en ignorant le fondement radical de la Pride et son objectif de libération.

En tant que personne racialisée qui est activement impliquée dans les espaces QTBIPOC (queer, trans, noirs, autochtones et personnes de couleur), je sais très bien à quel point les espaces Pride à prédominance blanche peuvent être peu accueillants, à tel point que je m’abstiens souvent d’aller dans certains événements ou espaces où la représentation n’est pas mise en avant.

Il y a encore beaucoup d’inconnues sur ce qui s’est passé dimanche. Mais clairement pour les organisateurs à Montréal, la parade n’était pas la priorité. Peut-être qu’à Montréal, il est plus facile d’oublier pourquoi il était si important de marcher en premier lieu.

Au Pakistan, où j’ai grandi, le rapport annuel Aurat Azadi La marche féministe rassemble des milliers de personnes, principalement des femmes, pour la cause de la libération des femmes. Ces marches sont souvent ciblées par des fondamentalistes religieux qui ont des liens avec le Tehreek-e-Taliban (Taliban du Pakistan), mais les marcheurs avancent toujours avec une détermination intrépide.

Quelle est l’excuse de Montréal? Un défilé de la fierté est par essence une manifestation, pas un événement bureaucratique. À quelle fréquence les organisateurs engagent-ils la sécurité lors, par exemple, de manifestations pour les Palestiniens ?

Le groupe South Asian Pride avait prévu de participer au défilé de dimanche. Nidhi Shukla, à gauche, a organisé une rencontre impromptue après l’annulation du défilé. (Soumis par Zahra Haider)

Mais il y a toujours des bons côtés et, comme l’histoire l’a prouvé à maintes reprises, une détermination intrépide face à l’adversité au sein de nos communautés. Beaucoup de gens ont quand même décidé de procéder à un défilé de la Fierté au centre-ville de Montréal. D’autres des espaces queer et racialisés dans lesquels je suis un participant actif se sont rencontrés dans les parcs à proximité.

Sweet Like Honey, un organisateur bien connu pour les lesbiennes de couleur, a organisé un événement au parc La Fontaine en lieu et place du défilé de la fierté. Environ 130 personnes sont venues se rassembler et partager une joie queer – un “f – k you” justifié au défilé car la négligence bureaucratique ne nous empêchera pas de célébrer nos identités communes.

De même, la South Asian Pride, qui aurait défilé dans le défilé, a plutôt eu rendez-vous au Parc des Faubourgs. Une poignée de personnes se sont réunies, ont dansé sur de la musique culturelle et ont profité au maximum de leurs après-midi.

La fierté reflète notre résistance historique et notre lutte simultanée en tant que communauté. Le défilé est un élément essentiel pour faciliter notre libération collective. Je souhaite que les organisateurs du défilé de la Fierté de Montréal, la ville dans laquelle moi — un queer, un Pakistanais musulman — et bien d’autres ayant des identités similaires résident, ressentent la même chose.

