Abandonner l’Ukraine pourrait être une erreur de plusieurs milliards de dollars

Alors que les Républicains au Congrès bloquer toute aide supplémentaire à l’Ukrainela Russie est gagner un avantage dans sa tentative d’étendre son territoire jusqu’à la frontière orientale de l’alliance militaire de l’OTAN. L’Ukraine est à court d’armes cruciales alors que l’économie russe est désormais mobilisée pour la guerre et lancer davantage d’obus d’artillerie que les États-Unis et l’Europe réunis.

Les États-Unis pourraient encore soutenir l’Ukraine, mais s’ils ne le font pas, l’obstruction isolationniste de certains républicains à Washington pourrait s’avérer être une erreur épique qui coûterait bien plus aux Américains qu’elle n’en économiserait. L’histoire regorge d’exemples de décisions peu coûteuses qui ont conduit à des résultats désastreux – et de nombreux analystes pensent que la Chine, la Corée du Nord et l’Iran pourraient suivre l’exemple expansionniste de la Russie si l’Amérique se laissait aller à l’égard de l’Ukraine, avec des conséquences économiques dévastatrices.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont fourni environ 46 milliards de dollars d’aide militaire en Ukraine, ainsi qu’une aide financière supplémentaire de 29 milliards de dollars. L’aide militaire représente moins de 5 % du budget de défense américain, qui sert en partie à contrer la Russie. Le président Biden veut 60 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraineet un groupe bipartisan de sénateurs a une législation élaborée cela fournirait une grande partie de cette aide, tout en finançant également des réformes en matière d’immigration et d’autres priorités.

L’investissement en vaut la peine : le président ukrainien Volodymyr Zelensky. (Efrem Loukatski/AP Photo) (PRESSE ASSOCIÉE)

Le problème est un faction des Républicains de la Chambre qui disent qu’ils ne voteront pas pour l’aide à l’Ukraine à moins qu’elle ne soit associée à des changements draconiens en matière d’immigration contre lesquels les démocrates sont farouchement opposés. Pour les encourager, Donald Trump, le candidat républicain probable à la présidence, a suggéré qu’il le ferait. mettre fin au soutien américain à l’Ukraine.

Le retrait républicain sur l’Ukraine suggère que le président russe Vladimir Poutine a deviné juste. Poutine espérait évidemment une capitulation rapide de l’Ukraine après l’invasion des forces russes en février 2022, ce qu’il n’a pas obtenu. Mais le plan B de Poutine était une longue guerre dans laquelle la détermination occidentale à aider l’Ukraine s’estomperait bien avant la capacité de la Russie à poursuivre la guerre.

Cela semble être le cas. Alors qu’une majorité d’Américains souhaitent toujours aider l’Ukraine, le soutien des Républicains s’est accru. est passé de 80 % lorsque la guerre a commencé en 2022 à seulement 50 % aujourd’hui, donnant aux républicains conservateurs du Congrès une grande marge de manœuvre pour couper l’Ukraine. Comme Poutine le sait bien, un petit groupe d’opposants peut bloquer la politique américaine si le parti minoritaire contrôle une seule chambre du Congrès, comme le font les Républicains à la Chambre.

Si les isolationnistes républicains obtiennent gain de cause, les conséquences pourraient s’étendre bien au-delà de l’Europe. Comme le soutiennent Hal Brands et de nombreux autres experts en politique étrangère, l’abandon américain de l’Ukraine pourrait constituer une menace. feu vert à la Chine, à la Corée du Nord et à l’Iran pour tenter leur propre accaparement de terres en partant du principe qu’ils seraient capables de survivre à la résistance occidentale dirigée par des États-Unis inconstants.

La Chine constitue peut-être le scénario le plus troublant. Le président Xi Jinping semble plus déterminé que n’importe quel dirigeant chinois des 25 dernières années à «« Réunifier » la Chine communiste avec Taiwan démocratique. Cela nécessiterait une intervention militaire, étant donné que Taiwan n’a aucun intérêt à une réunification.

L’idée selon laquelle des États-Unis isolationnistes pourraient rester à l’écart et rester indemnes est une folie.

UN analyse récente du Rhodium Group a constaté qu’un blocus chinois de Taiwan, sans invasion pure et simple, pourrait coûter à l’économie mondiale 2 000 milliards de dollars, principalement en raison de la perturbation des échanges commerciaux avec Taiwan et la Chine. UN Analyse Bloomberg estime qu’une invasion chinoise de Taïwan augmenterait le coût à 10 000 milliards de dollars, « éclipsant » le coût économique de la guerre en Ukraine, de la pandémie de COVID et du krach financier de 2008.

Dans un scénario d’invasion, les économies taïwanaise et chinoise s’effondreraient tandis que le PIB américain plongerait de 6,7 % – le pire effondrement depuis la Grande Dépression des années 1930. Dans un scénario de blocus plus doux, le PIB américain chuterait encore de 3,3 %, ce qui est également sans précédent depuis la Grande Dépression.

La Chine tenterait probablement de prendre le contrôle de l’industrie avancée des semi-conducteurs de Taiwan, ce qui pourrait provoquer de graves pénuries d’électronique, de voitures et de produits plus sophistiqués qui feraient passer les étagères vides de la pandémie de COVID pour une période d’abondance.

Vous envisagez Taïwan ? Le Chinois Xi Jinping. (Ju Peng/Xinhua via AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

La perte du commerce avec la Chine serait également dévastatrice. Donald Trump et d’autres nationalistes veulent «découpler » l’économie américaine de celle de la Chine, mais c’est facile et naïf. Malgré les efforts déployés par les deux partis politiques américains pour s’éloigner de la Chine, les deux pays ont atteint un niveau commercial record en 2022 et restent profondément liés, la Chine fournissant toujours d’énormes quantités d’ingrédients pharmaceutiques, de pièces automobiles, de batteries lithium-ion, de produits bas de gamme. des puces informatiques et des centaines d’autres choses. Dans de nombreux cas, il n’existe tout simplement aucune autre source fiable pour connaître la quantité de produits consommés par les Américains. Le rétablissement des chaînes d’approvisionnement américaines pour tous ces produits pourrait prendre des décennies et être d’un coût prohibitif.

L’Iran et la Corée du Nord posent des problèmes économiques moindres, étant donné que les États-Unis n’ont pas de commerce direct significatif avec ces pays. Pourtant, le dictateur nord-coréen Kim Jong Un a renoncé à l’objectif de longue date de son pays de réunifier pacifiquement la Corée du Sud. Certains analystes voient des signes inhabituels de préparation à une guerre, qui mettrait en danger le neuvième exportateur mondial, dont les produits comprennent l’électronique Samsung et les automobiles Hyundai.

L’Iran ambitionne de devenir la puissance dominante au Moyen-Orient. Son principal levier contre ses adversaires serait sa capacité à interdire les expéditions de pétrole du Golfe Persique, ainsi qu’un programme d’armes nucléaires qui pourrait bientôt menacer Israël et peut-être l’Europe. Les États-Unis sont moins dépendants du pétrole du Moyen-Orient que lors des crises énergétiques des années 1970, mais une crise énergétique pourrait encore relancer l’inflation et provoquer une récession.

Dans tous ces scénarios, la nation agresseuse paierait un prix élevé en trésors, en sang et éventuellement en prestige. Alors peut-être qu’ils n’essaieraient pas. Mais le même raisonnement s’appliquait à Poutine avant qu’il n’ordonne une invasion qui a endommagé l’économie russe et causé plusieurs centaines de milliers de morts dans le pays. Pourtant, Poutine ne fait toujours face à aucune opposition intérieure sérieuse. L’économie russe se porte mieux que prévu et Poutine semble trouver les ressources nécessaires pour mener sa guerre indéfiniment.

L’histoire suggère que des milliards de dollars en prévention valent bien mieux que des milliards de dollars en triage. Les États-Unis ont tenté d’éviter le chaos qui a conduit aux deux guerres mondiales, mais ils se sont quand même entraînés dans celles-ci. Le résultat fut 117 000 morts américains pendant la Première Guerre mondiale et 407 000 morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

De nombreux historiens pensent que les suggestions américaines selon lesquelles ils ne défendraient pas la Corée du Sud après la Seconde Guerre mondiale ont influencé la décision du Nord communiste d’envahir le pays en 1950 – ce qui a finalement entraîné les États-Unis dans la guerre, entraînant la mort de 37 000 Américains. Quiconque est sûr que les États-Unis peuvent rester à l’écart des grandes guerres lointaines devrait probablement faire un peu plus de recherches sur ce qui s’est passé la dernière fois que nous avons essayé de rester à l’écart.

