Abandonner les combustibles fossiles – The New York Times

Un autre ensemble d’incitations encouragera les entreprises à construire et à utiliser une énergie plus propre. Des crédits similaires ont existé dans le passé, mais ils ont souvent expiré après un ou deux ans, ce qui a entraîné des cycles d’expansion et de récession imprévisibles pour les investisseurs et les entreprises. Cette fois, le Congrès établit les crédits pour au moins une décennie, contribuant à créer plus de certitude. Et les crédits s’appliqueront pour la première fois aux services publics et aux organisations à but non lucratif, un large segment des fournisseurs d’électricité américains.

Le projet de loi comprend un compromis : il exige davantage de location de terres et d’eaux fédérales pour des projets pétroliers et gaziers. Le sénateur Joe Manchin, le démocrate le plus conservateur du Sénat, a réclamé cette disposition.

Mais les experts disent que cela n’aura qu’un impact modeste en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Dans l’ensemble, le projet de loi soustraira au moins 24 tonnes d’émissions de carbone pour chaque tonne d’émissions ajoutées par la disposition sur le pétrole et le gaz, selon Energy Innovation, un groupe de réflexion.

“C’est un compromis”, m’a dit ma collègue Coral Davenport, qui couvre la politique énergétique et environnementale. “Mais en termes d’impact sur les émissions, c’est une bonne affaire.”

La ligne du bas

Le projet de loi rendra l’énergie plus propre et les véhicules électriques beaucoup moins chers pour de nombreux Américains. Au fil du temps, cela les rendra également probablement plus abordables pour le reste du monde, car plus de concurrence et d’innovation aux États-Unis conduisent à des produits moins chers et de meilleure qualité qui peuvent être expédiés dans le monde entier.