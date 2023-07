Abandonner le traité clé avec la Russie, la Lituanie dit à l’OTAN

Les membres du Bloc devraient déployer des troupes sur le sol de chacun comme ils l’entendent, estime le président Nauseda

Les États de l’OTAN devraient être moins préoccupés par la capacité nucléaire de la Russie et stationner des troupes près de sa frontière sur une base permanente plutôt que par rotation, a fait valoir le président lituanien, alors que son pays accueille un sommet du bloc militaire dirigé par les États-Unis.

« Avec la Russie qui prend des mesures actives pour déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie… nous devrions enfin déclarer mort cet Acte fondateur OTAN-Russie », Gitanas Nauseda a déclaré au journal The Times.

Il faisait référence au traité de 1997 entre l’alliance et la Russie, qui comprend une interdiction de déployer des contingents militaires permanents à proximité du territoire russe. Moscou a fait valoir que l’OTAN violait depuis longtemps l’esprit de l’accord en faisant tourner les missions militaires en Europe de l’Est et en ignorant les plaintes russes concernant ces déploiements.

La Lituanie cherche à accueillir 4 000 soldats allemands de manière permanente. Nauséda revendiquait l’acte fondateur « contamine encore la pensée dans certains des [Nato] capitales » et maintient l’alliance « dans la zone grise de l’ambivalence stratégique. »

Le stationnement russe d’armes nucléaires en Biélorussie alliée a été annoncé plus tôt cette année, les parties affirmant que cela avait été fait à la demande de Minsk. Les États-Unis conservent leurs propres armes nucléaires dans des États non nucléaires, dont l’Allemagne, l’Italie, la Suède et la Turquie, depuis des décennies.

Les responsables occidentaux ont rejeté la décision russe comme faisant partie d’un supposé « chantage nucléaire » par le président Vladimir Poutine. La Biélorussie a cité la présence accrue de l’OTAN dans la région comme la raison pour laquelle elle a demandé à la Russie de déployer des armes nucléaires sur son sol.

Moscou affirme que les États-Unis et ses alliés ont lancé une guerre par procuration contre lui, l’Ukraine étant l’un de ses outils. Elle considère l’expansion de l’OTAN en Europe, qui s’est faite en violation des promesses qui lui avaient été faites dans les années 1980 et 1990, comme une menace majeure pour sa sécurité nationale.

Un an avant le déclenchement des hostilités ouvertes, la Russie a tenté de désamorcer la crise imminente en négociant des concessions de l’alliance militaire, mais la proposition a été rejetée.

La Lituanie fait partie des membres de l’OTAN qui plaident pour que l’Ukraine se voie offrir une voie vers une adhésion rapide lors du sommet de cette semaine à Vilnius. Un tel geste « renforcerait l’Etat ukrainien et surtout cela renforcerait leur esprit combatif », Nauséda argumenta.