Abandonner le net zéro nous coûtera un mur bleu, disent les députés conservateurs à Sunak

Rishi Sunak a été averti que toute tentative de diluer les engagements nets zéro sur le changement climatique pourrait leur coûter des sièges cruciaux dans le « mur bleu » au sud de l’Angleterre.

Le Premier ministre a semblé changer de ton sur les politiques vertes après que son parti se soit accroché de manière inattendue à son siège à Uxbridge en raison du contrecoup contre l’expansion d’Ulez du maire de Londres.

M. Sunak a donné son feu vert à 100 nouvelles licences pétrolières et gazières, certains députés d’arrière-ban conservateurs l’exhortant à aller plus loin et à abandonner ou à retarder les interdictions de nouvelles chaudières à mazout d’ici 2026 et de nouveaux véhicules à essence et diesel à partir de 2030.

Mais le Conservative Environment Network, un groupe représentant environ 150 conservateurs, a dit au Premier ministre d’ignorer les « voix de sirène » des sceptiques qui poussent à abandonner les mesures nettes zéro jugées trop coûteuses.

Sam Hall, directeur du CEN, qui bénéficie du soutien de 400 conseillers ainsi que de 150 députés et pairs, a déclaré Les temps: « Peu de voix peuvent être gagnées en reculant sur les objectifs verts, mais beaucoup pourraient être perdues. »

Siobhan Baillie, députée conservatrice de Stroud dans le cœur du mur bleu, a déclaré au journal: « Des politiques vertes ambitieuses qui réduisent les factures et créent des emplois sont un atout électoral, pas un handicap. »

Et Chris Skidmore, l’ancien ministre conservateur qui a dirigé l’examen net zéro du gouvernement, a déclaré que M. Sunak devrait vouloir que le Royaume-Uni « dirige et réussisse » dans le domaine du climat « ou soit condamné à suivre, à manquer, ces opportunités et à coûter cher au Royaume-Uni et l’emploi et la croissance économique des collectivités locales ».

Selaine Saxby, députée de North Devon, a exhorté M. Sunak à « tenir sa promesse ». Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des votes à perdre en revenant sur l’agenda vert, elle a répondu à Times Radio: « Certainement. »

Elle a déclaré: «Ici, je suis définitivement une conservatrice bleu-vert et je l’ai toujours été. Et je pense que la mission de Cameron en 2015, à savoir que vous votez bleu et devenez vert, est vraiment la plate-forme sur laquelle je me tenais, et je pense que c’est vraiment ce que mes électeurs attendraient de moi.

Rishi Sunak à Uxbridge après la victoire inattendue des conservateurs (PENNSYLVANIE)

M. Sunak subit une pression croissante de la part de deux camps conservateurs en guerre: le Conservative Environment Network, dont les membres font pression pour une action plus forte contre le changement climatique, et le Net Zero Scrutiny Group, qui fait pression pour que les politiques environnementales soient édulcorées.

Les sceptiques nets zéro veulent que le Premier ministre s’appuie sur le succès du résultat des élections partielles anti-Ulez à Uxbridge en supprimant la politique de Boris Johnson visant à interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel à partir de 2030.

Il fait également face à une rébellion contre l’interdiction de facto des chaudières au fioul à partir de 2026, qui affecte principalement les personnes vivant dans des maisons hors réseau à la campagne. L’ancien secrétaire à l’environnement, George Eustice, a décrit la politique comme « Ulez pour les communautés rurales ».

Le Forum rural conservateur, un réseau d’activistes de base, a mis en garde M. Sunak contre les mesures « plus extrêmes » impliquées pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

La présidente Lizzie Hacking a déclaré: « Tout le monde veut le net zéro, mais peut-être que certaines des demandes d’autres groupes sont légèrement plus extrêmes que ce que veut la majorité du public. »

Le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, a déclaré la semaine dernière que la crise climatique constituait une menace pour la sécurité et l’approvisionnement énergétique de la Grande-Bretagne. « Nous ne pouvons pas avoir de sécurité mondiale sans net zéro », a déclaré M. Shapps à Politico.

Mais l’ancien secrétaire aux affaires, Sir Jacob Rees-Mogg, a déclaré L’indépendant que M. Shapps avait « fondamentalement tort ». Il a déclaré: « La ruée vers le net zéro au détriment de l’économie est une menace pour la sécurité mondiale. »