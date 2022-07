Abandonné par le gouvernement, le contingent pakistanais de badminton trouve un sponsor de dernière minute pour atteindre Birmingham

Une équipe de badminton pakistanaise composée de quatre membres, la taille standard de l’équipe étant de huit, s’est rendue à Birmingham contre toute attente. Les joueurs, dont l’olympien Mahoor Shahzad, n’étaient même pas censés être à Birmingham.

Le Pakistan Sports Board a retiré le badminton de son contingent des Jeux du Commonwealth plus tôt ce mois-ci en raison d’un manque de fonds, anéantissant leurs espoirs avant de trouver un sponsor de dernière minute dans l’organisme olympique du pays.

Le soutien gouvernemental étant également inexistant et les joueurs privés ne soutenant que le cricket, Shahzad dit qu’il est difficile d’être une sportive dans son pays, même s’il y a eu une augmentation de la sensibilisation autour du sport de raquette au cours des deux dernières années.

Shahzad, 26 ans, de Karachi, qui est devenue la première joueuse de badminton pakistanaise à participer aux Jeux olympiques l’année dernière, est principalement une spécialiste du simple, mais elle a également dû jouer en double dans une affaire à sens unique contre une formidable Inde vendredi en raison de à la petite taille de l’équipe.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Il en a été de même pour sa double partenaire féminine, Ghazala Siddique, qui a également dû faire équipe en double mixte. Les membres masculins de l’équipe sont Murad Ali et Irfan Saeed Bhatti.

« Les autres équipes ont huit joueurs. Ici, quatre d’entre nous doivent jouer à tous les jeux. Je suis un joueur de simple, mais j’ai aussi dû jouer en double et en double mixte. Il devient difficile de se concentrer sur un seul », a déclaré Shahzad à PTI après la défaite 0-5 contre l’Inde.

Shahzad et son partenaire de double Siddique ont tous deux des emplois au gouvernement, mais ce salaire n’est pas suffisant pour joindre les deux bouts. Pour Shahzad, qui vient d’une famille d’affaires, le badminton est une passion tandis que Siddique se double d’un professeur de sport en plus de son travail au gouvernement pour soutenir sa famille qui comprend cinq frères et sœurs.

L’objectif à long terme de Shahzad est de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024, mais malgré sa longue présence, elle se sent coincée en ce qui concerne sa carrière.

« Dans un pays comme le Pakistan, il est très difficile de s’entraîner. Il faut se débrouiller tout seul, il n’y a pas de bons coachs, il faut faire du fitness, de la gym tout seul. Il n’y a pas de véritable centre de formation chez nous. Aucun joueur ne vient au Pakistan et nous ne jouons pas beaucoup d’événements internationaux. Le niveau est donc bloqué. Je sens moi-même que mon jeu est bloqué et que je dois m’entraîner à l’étranger pour m’améliorer », a déclaré Shahzad.

Siddiqui, d’autre part, a commencé à jouer il y a seulement cinq ans et pour elle, faire partie du contingent national est un véritable honneur. La jeune femme de 28 ans, qui gagne environ 13 000 roupies indiennes grâce à son travail au gouvernement, ne peut pas mettre toute son énergie dans le jeu en raison de sa double fonction.

“Le cricket est le seul sport qui bénéficie d’un soutien. Je dois faire deux boulots car un seul ne suffit pas pour faire vivre la famille. Je suis l’aîné de cinq frères et sœurs, il y a donc aussi une responsabilité », a déclaré Siddique, basé à Lahore, avec un sourire ironique.

Vendredi, Shahzad, plus expérimenté, a affronté la superstar indienne PV Sindhu, après avoir déjà joué contre Saina Nehwal dans le passé. Son joueur préféré est cependant Tai Tzu-ying de Chinese Taipei.

“Sindhu est venu me serrer la main après le match, ce qui était un bon geste. Comparé à Saina, Sindhu est beaucoup plus trompeur. Saina était beaucoup plus agressive quand je jouais contre elle », a ajouté Shahzad.

Siddique n’a pas encore parlé aux joueurs indiens jusqu’à présent, mais elle a déjà un ami indien de ses années universitaires en 2017.

« Lors des Jeux mondiaux universitaires en 2017, je me suis lié d’amitié avec un Indien. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et elle s’est même occupée de moi quand j’étais malade. Je n’oublierai jamais cela », a déclaré Siddique.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici