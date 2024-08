Le bureau du procureur du comté de Jackson a abandonné les six charges retenues contre un homme d’Independence accusé d’avoir abattu une jeune femme enceinte dans un centre commercial l’année dernière.

La fusillade du 10 novembre a coûté la vie à Karla Brown, 19 ans, qui a été touchée par une balle dans la tête à la suite d’une confrontation entre deux groupes à l’Independence Center.

MarkAnthony Greer, 21 ans, a été initialement accusé de trois chefs d’accusation d’utilisation illégale d’une arme et de trois chefs d’accusation d’action criminelle armée pour son rôle présumé dans la fusillade. L’une des charges retenues contre l’arme a été reclassée en meurtre au deuxième degré plus tôt cette année.

Les documents judiciaires indiquent que la fusillade a eu lieu vers 14h30 dans l’allée d’un centre commercial. Greer et Brown sont entrés avec des groupes de personnes différents et Brown s’était reculé et s’était assis sur une chaise à proximité avant que la dispute ne devienne violente.

Au moment de la fusillade, Greer a déclaré aux enquêteurs qu’il était présent au centre commercial mais n’était pas armé.

Le bureau du procureur du comté de Jackson a confirmé lundi que les charges avaient été abandonnées en raison de preuves insuffisantes recueillies au cours du processus de recherche préalable au procès.

« Les preuves obtenues depuis le dépôt de la plainte nous ont convaincus que nous ne pouvions pas prouver ces accusations au-delà de tout doute raisonnable », a déclaré Michael Mansur, porte-parole du bureau du procureur.

Toutefois, l’enquête du comté sur Greer se poursuivra et une autre série d’accusations pourrait encore suivre, a déclaré Mansur.

Les armes utilisées lors de la fusillade n’ont pas été récupérés par la police, qui s’appuyaient plutôt sur des éclaboussures de sang et des douilles comme preuves, avait précédemment rapporté The Star.

Selon ses amis et sa famille, Brown était allée au centre commercial pour acheter des vêtements pour bébé. Elle était enceinte de quatre mois et attendait un petit garçon, qu’elle prévoyait d’appeler Max, lorsqu’elle a été abattue.

Brown a été placé sur assistance vitale après la fusillade et est décédée environ une semaine plus tard. Sa famille a déposé une plainte contre le centre commercial et sa société de sécurité en avril, alléguant que tous deux avaient manqué à leur devoir de maintenir le centre commercial sûr et sécurisé.

Greer a également été blessé par balle dans le bas du dos au cours de l’incident, selon les documents judiciaires, et trois autres personnes ont été blessées par balle à la jambe. Les documents judiciaires indiquent qu’au moins un membre de chaque groupe a pu se tirer dessus.

Un deuxième jeune homme, Leandre Peterson Jr., 19 ans, est toujours accusé d’avoir falsifié des preuves matérielles dans le cadre d’une procédure pénale. Il avait initialement été accusé d’avoir détruit, étouffé ou dissimulé une arme lors de la fusillade.