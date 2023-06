Abandon des accusations de meurtre contre le fils de la mère de Chicago

Ce n’est pas tous les jours que vous lisez une histoire sur une fusillade à Chicago qui se termine de cette façon.

Selon CBSNews, une mère et son fils ont vu les accusations de meurtre précédemment déposées contre eux abandonnées après enquête. Carlishia Hood, 35 ans, et son fils de 14 ans se sont rendus coupables de meurtre jeudi dernier et il semble maintenant qu’ils sont tous les deux innocents.

Hood et son fils se trouvaient dans un restaurant local de South Halsted lorsqu’elle s’est disputée avec un homme du nom de Jeremy Brown. Hood a envoyé un texto à son fils pour l’aider et le garçon est entré dans l’établissement juste à temps pour voir Brown frapper sa mère trois fois à la tête. L’adolescent a immédiatement sorti une arme à feu et a tiré sur Brown dans le dos. Malgré ses blessures, Brown a fui le restaurant et Hood a dit à son fils de le suivre et de tirer pour tuer. Brown est décédé plus tard à l’hôpital.

Hood était un porteur dissimulé légal avec une carte FOID (identification du propriétaire d’armes à feu) et avait le droit de se défendre contre les attaques. Une fois que le procureur du comté de Cook, Kim Foxx, a regardé la vidéo de surveillance du magasin, elle a immédiatement abandonné les charges.