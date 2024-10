Abaisser l’âge du dépistage du cancer du sein à 40 ans sauverait des vies, affirme le médecin de MSH | Nouvelles de rechange

La détection précoce du cancer du sein sauve des vies.

La preuve, dit le gouvernement de l’Ontario, est dans les chiffres.

C’est pourquoi, début octobre, la province a annoncé qu’elle abaissait à 40 ans l’âge d’auto-référence pour une mammographie, permettant ainsi à davantage de femmes d’accéder plus tôt à un dépistage vital.

Un million de femmes supplémentaires auront désormais la possibilité de se connecter à des services de dépistage qui détectent et traitent le cancer du sein plus tôt.

« Cette expansion signifie que davantage de femmes de notre province auront plus facilement accès à un dépistage important du cancer du sein, qui peut sauver des vies », a déclaré le député provincial de Markham-Unionville, Billy Pang. « En abaissant l’âge d’auto-orientation, notre gouvernement donne à davantage de femmes la possibilité de détecter leurs problèmes plus tôt et de prendre des mesures pour améliorer leur santé. »

Environ 700 000 mammographies de dépistage sont réalisées chaque année dans les hôpitaux du Programme ontarien de dépistage du cancer du sein et dans d’autres cliniques participantes.

Dépisté tôt, de nombreuses personnes survivent au cancer du sein avec un taux de survie relative à cinq ans de 100 % pour celles diagnostiquées au stade 1.

Les chiffres chutent considérablement si le diagnostic est posé plus tard au stade 4. Les taux de survie chutent à seulement 30 pour cent.

La détection précoce est essentielle pour toute personne.

« Il est important que les patientes sachent que le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein (PODC) a été étendu aux personnes âgées de 40 à 49 ans », a déclaré le Dr Allan Grill, chef du service de médecine familiale à l’Hôpital de Markham Stouffville. « Les participantes admissibles peuvent désormais s’adresser elles-mêmes, ce qui facilitera l’accès au dépistage du cancer du sein étant donné le nombre élevé d’Ontariens qui n’ont pas de fournisseur de soins primaires (médecin de famille ou infirmière praticienne).

Cela étant dit, selon Santé Ontario, le Dr Grill note qu’il est recommandé aux personnes éligibles de continuer à discuter avec leur fournisseur de soins primaires ou leur navigateur du PODCS concernant les risques et les avantages du dépistage, ainsi que leurs valeurs et préférences.

« Pour déterminer si le dépistage leur convient », a-t-il déclaré.

« Par exemple, pour les personnes âgées de plus de 40 ans et seules sans fournisseur de soins primaires, la clinique de santé communautaire de l’équipe Santé Ontario de la région de l’Est de York, North Durham (EYRND OHT) donne accès à un praticien de soins, s’ils ont des questions et recherchent des informations. une référence », a déclaré le Dr Grill.

« Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué en Ontario, la plupart des cancers du sein étant constatés chez les personnes âgées de 50 ans et plus.

La province a investi près de 20 millions de dollars pour accroître la capacité des partenaires participants du PODCS à connecter davantage de femmes au dépistage en augmentant les heures d’ouverture des sites, les lieux de rendez-vous et la formation de personnel supplémentaire.

Dans le cadre de Votre santé : Un plan pour des soins connectés et pratiques, le gouvernement de l’Ontario a ajouté 49 nouveaux appareils d’IRM et approuvé 50 nouveaux appareils de tomodensitométrie dans les hôpitaux de la province. Le gouvernement affirme que cela s’ajoute aux 100 000 personnes qui seront désormais connectées à l’imagerie diagnostique grâce à l’agrandissement du centre chirurgical et diagnostique communautaire de la province.

« Le dépistage du cancer du sein est essentiel pour détecter le cancer tôt, alors qu’il est plus facile à traiter », a déclaré Andrea Seale, PDG de la Société canadienne du cancer. « Il est extrêmement important que l’Ontario élargisse l’accès au dépistage du cancer du sein grâce à l’auto-orientation pour les personnes de 40 ans et plus, ce qui contribuera sans aucun doute à réduire le risque de mourir d’un cancer du sein pour un plus grand nombre de personnes en Ontario.

« Tout le monde au Canada devrait avoir un accès équitable et rapide au dépistage du cancer du sein, peu importe où il vit ou qui il est. »

La province estime que 305 000 sur le million de femmes âgées de 40 à 49 ans admissibles à une mammographie se présenteront elles-mêmes pour un dépistage.

Les femmes peuvent appeler le 811 ou visiter santé811.ontario.ca pour obtenir des conseils en matière de santé, notamment sur les avantages d’un dépistage précoce du cancer du sein.