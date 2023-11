AB Quintanilla et Los Kumbia Allstarz rejoignent JT Entertainment – ​​Tejano Nation

AB Quintanilla | Kumbia Allstarz/Facebook

AB Quintanilla et Los Kumbia Allstarz ont rejoint JT Divertissement, une nouvelle société de gestion qui fournit des services de réservation et de marketing aux artistes de la scène musicale Tejano/Norteño. L’annonce a été faite dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par Jesse Turnerle fondateur de JT Entertainment et le chanteur de Signé.

Dans la vidéo, Turner souhaite la bienvenue à AB Quintanilla et à son groupe dans la famille JT Entertainment et loue leur talent et leur héritage. « Je n’arrive toujours pas à y croire, c’est comme une bénédiction venue du ciel. Aujourd’hui, nous avons signé AB Quintanilla Y Los Kumbia Allstarz », a déclaré Turner. « Tant de grandes choses arrivent. Je ne vais pas en dire beaucoup plus.

AB Quintanilla est le frère de feu Selena Quintanilla et un producteur, auteur-compositeur et musicien lauréat d’un Grammy. Il a formé Kumbia Allstarz en 2006 après avoir quitté Rois de Kumbia, un autre groupe de cumbia à succès qu’il a co-fondé. Kumbia Allstarz, connu pour sa fusion de cumbia avec des éléments pop et urbains, a sorti quatre albums et a fait des tournées internationales, interprétant des tubes tels que « Chiquilla », « Rica y Apretadita » et « Por Ti Baby ».

JT Entertainment est une nouvelle société de gestion créée par Turner, avec Jessica Carréon (Manager du Grupo Siggno) et Yvette Cantu (PDG de Tesoro Music Entertainment). L’entreprise vise à fournir des services de réservation et de marketing aux artistes de la scène musicale Tejano/Norteño, avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine. Le roster de JT Entertainment comprend Grupo Siggno, Joe chanceux, Los Rayos del Sol de Fidencio Ayala et Héctor Garzaet Groupe Asalto.

Pour toutes demandes de réservation, contactez JT Entertainment au (210) 941-7469 ou par e-mail à [email protected]. Vous pouvez également visiter leur site Internet à http://www.jt-entertainment.com.

