“Ab ki baar Jungkook sarkar”, dit l’ARMÉE après que le chanteur se soit fait passer pour un “homme politique indien” à la Maison Blanche

Afin de discuter des crimes haineux contre les Asiatiques, Jungkook, J-Hope, Suga, Jimin, Jin, RM et V de BTS ont rencontré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche il y a quelques jours. Dans l’une des vidéos virales de la Maison Blanche, on peut voir Jungkook joindre ses mains et se faire passer pour un politicien.

BTS ARMY a trouvé le doux geste de Jungkook très mignon. Après avoir remarqué que le chanteur se donnait la main comme un “homme politique indien”, les fans ont commencé à dire “Ab ki baar Jungkook sarkaar”. Sans aucun doute, Jungkook a l’air extrêmement mignon dans la vidéo qui continue de devenir virale sur Internet.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a commenté: “Sérieusement.. Son geste de la main était comme s’il faisait campagne pour les élections.” Le second a mentionné: “Si jk était dans le concert politique, le vote ne finira jamais… il a fallu un an pour le terminer.” Le troisième a commenté: “Les dernières nouvelles sont le parti symbole bar ka chunav banamilk jiti hha est bar jeon Jungkook ki sarkaar.” Le quatrième a commenté : « Hamara neta kesa ho jungkook jesa ho ».













La sixième personne a déclaré: “Notre prochain Premier ministre est Jeon Jungkook.” Le septième a commenté: “Humara pm kaisa ho… jungkook ji jaisa ho… jai shree bang pd lol.” La huitième personne a dit : « Hamara neta kaisa ho Jeon jungkook jesa ho. La neuvième personne a écrit : « Bilkul hamare aneth pe toh pehele se hi unki sarkar raaz Karti hai ». Le dixième commenta : « Ache din Anne vale hai ab ki baar kookie ki Sarkar.

Un autre utilisateur des médias sociaux a écrit : « Zara hamare netaji se pucho toh ye kisne sikhaya ». “Ab ki hi nahi army ke liye har bar bangtan sarkar toujours bts”, a déclaré une autre personne et cela a continué.

Pour les non-initiés, la réunion intervient alors que la reconnaissance en mai du mois des Américains d’origine asiatique et des autochtones hawaïens / insulaires du Pacifique touche à sa fin au milieu d’une forte augmentation des crimes de haine contre les Américains d’origine asiatique au cours de l’année écoulée.