AB de Villiers se dit désireux de jouer pour l’Afrique du Sud dans le Mondial T20 et s’entretiendra avec l’entraîneur-chef de Proteas, Mark Boucher

L’AB de Villiers a déclaré qu’il s’entretiendrait avec l’entraîneur-chef de l’Afrique du Sud, Mark Boucher, au sujet d’un possible retour international à la Coupe du monde T20 de cette année en Inde.

De Villiers a marqué plus de 20000 courses pour les Proteas dans les formats Test, ODI et T20I entre 2004 et sa retraite internationale en 2018.

Le joueur de 35 ans – s’exprimant après avoir fracassé 76 pas sur 34 balles lors de la victoire IPL des Royal Challengers Bangalore contre Kolkata Knight Riders – a déclaré qu’il pourrait revenir pour la Coupe du monde de forme courte en octobre et novembre.

11:48 De Villiers a battu 76 invaincus en 34 balles alors que les Royal Challengers Bangalore battaient Kolkata Knight Riders par 38 points dans la IPL dimanche. De Villiers a battu 76 invaincus en 34 balles alors que les Royal Challengers Bangalore battaient Kolkata Knight Riders par 38 points dans la IPL dimanche.

De Villiers a déclaré: « Nous [himself and Boucher] sont alignés pour discuter pendant l’IPL. Mais, oui, nous en avons déjà parlé. L’année dernière, il m’a demandé si cela m’intéresserait. Et j’ai dit «absolument».

«À la fin de l’IPL, nous verrons où nous en sommes en ce qui concerne ma forme et ma forme physique ainsi que la situation avec son équipe.

« Il doit regarder ses gars qui ont bien performé ces derniers temps. S’il n’y a pas de place pour moi, tant pis. Si je peux m’inscrire là-dedans, ce sera fantastique si toutes ces choses se mettent en place. »

De Villiers a frappé 68 demi-siècles et quatre cents à travers ses 328 matchs de T20 pour les clubs et le pays, amassant 9236 courses à un taux de grève de 150,61 et une moyenne de 37,69.

Les 34 manches du batteur contre Kolkata dimanche – qui ont aidé RCB à une troisième victoire consécutive pour commencer le tournoi – l’ont vu frapper neuf quatre et trois six et marquer à un taux de frappe supérieur à 223.