Aayush Sharma se présente comme un acteur en herbe pour ne plus être appelé “Salman Khan ka jija” ou le mari d’Arpita Khan

Aayush Sharma a fait ses débuts au cinéma avec la production Loveyatri de Salman Khan en 2018. Sa dernière sortie était Antim: The Final Truth en 2021, où il a joué aux côtés de Salman. Il a récemment annoncé son troisième film qui sortira l’année prochaine. Mais Aayush se présente toujours comme un acteur en herbe puisque la plupart des gens le désignent toujours comme le beau-frère de Salman Khan ou le mari d’Arpita Khan.

Beaucoup ne savent peut-être pas qu’Aayush avait l’habitude d’auditionner pour de petits rôles afin de trouver du travail dans l’industrie, que ce soit dans des publicités, des émissions de télévision ou des films. Il a également travaillé comme danseur de fond dans le film Yeh Jawaani Hai Deewani de Ranbir Kapoor et Deepika Padukone. C’était la première fois qu’il voyait Mehboob Studio.

Alors qu’Aayush continue de lutter pour créer sa propre identité, il a également expliqué comment sa vie a changé après son mariage avec Arpita Khan. “Le lendemain de mon mariage, la première chose que je vois, c’est que ma femme et moi sommes accusés de nous être mariés. Certains ont dit que je me suis marié parce que je voulais de l’argent. Certains ont dit que je l’avais épousée parce que je voulais être acteur, ” A déclaré Aayush lors de l’événement TEDxDYPIT.

Aayush s’est également rappelé avoir été qualifié d ‘«homme d’affaires» de Delhi, de Salman ka jija ou d’Arpita ka mari. Bien qu’il ait surmonté la plupart des théories à son sujet, il n’a pas encore surmonté le fait d’être le beau-frère de la famille Khan et d’être un «sous-produit du népotisme». “Mais je ne suis pas un enfant star. Je suis juste au mauvais endroit au mauvais moment”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’était pas non plus un acteur qui s’est battu comme un “étranger”.

Regardez le discours d’Aayush Sharma ici :

“Les gens ont été assez méchants pour me dire que je suis un chien blanc et cette superstar (Salman Khan) a payé une énorme dot pour marier sa sœur. Ma confiance a été brisée”, a-t-il déclaré alors qu’il était jugé pour sa performance à l’écran. Il a ensuite conclu en disant: “Je suis ouvert aux critiques sur mon travail, mais je ne donne le droit à personne de m’enlever mon rêve.”