AAWireless TWO est le meilleur adaptateur Android Auto, mais en mieux

Les adaptateurs sans fil Android Auto ont été un outil incroyablement pratique, et maintenant le meilleur est d’avoir une suite. Disponible à partir d’aujourd’hui, voici quelques premières réflexions sur AAWireless TWO.

L’AAWireless d’origine était un produit solide, offrant la possibilité de brancher l’adaptateur sur le port USB de votre voiture et de prendre en charge ce qui était une connexion Android Auto uniquement filaire et de la transformer en sans fil. L’adaptateur financé par le financement participatif fonctionne à merveille dans la plupart des véhicules et est également le plus utile. Non seulement il a rendu disponible une connexion sans fil, mais il a également offert des ajustements supplémentaires à l’expérience que vous ne pouvez pas faire avec autre chose via une application, et a obtenu des mises à jour logicielles régulières pour éliminer les bugs ou les problèmes survenus. Il y avait même un moyen d’utiliser l’adaptateur pour utiliser également CarPlay.

Alors, qu’est-ce qui vient avec la mise à niveau vers AAWireless DEUX?

Il s’agit principalement d’une mise à niveau concernant l’ajustement et la finition, en commençant par le matériel mis à jour. TWO est plus petit que le modèle original, mais pas au point où cela aurait de l’importance dans la plupart des cas. Cependant, dans l’espace restreint de ma console centrale, la taille plus petite est certainement appréciée car elle contribue à réduire l’encombrement.

L’ajout d’un bouton sur l’appareil est plus percutant. Ce bouton peut être utilisé pour basculer entre les smartphones couplés, ainsi que pour « mettre en pause » la connexion. Vous pouvez également l’utiliser pour revenir par défaut à un appareil couplé spécifique ou démarrer le couplage. Il s’agit d’un grand changement de qualité de vie, car cela permet beaucoup Il est plus facile de se connecter à un nouvel appareil ou de basculer entre les téléphones couplés, ce qui est bien sûr utile dans un véhicule partagé ou si vous possédez plusieurs appareils. Les actions sur ce bouton sont également mappables dans l’application, les actions d’appui, d’appui double et d’appui long étant remappables.















L’autre avantage de ce bouton est qu’il déplace la LED vers un endroit facilement visible. Lorsque le dépannage de connexion entre en jeu, ce sera un changement bienvenu.

En termes de fonctionnalités et de performances, aucun changement notable n’est à noter. Je constate la connexion dans à peu près le même laps de temps, je n’ai eu aucun problème à rester connecté au cours de la semaine dernière et j’ai vraiment vécu la même expérience dans son ensemble. Ce n’est pas une mauvaise chose, car AAWireless m’a toujours fourni une expérience stable.

Je continuerai à utiliser AAWireless TWO au cours des prochaines semaines avant un examen complet, mais si vous avez des questions, laissez un commentaire ci-dessous.

AAWireless TWO est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui, même si on me dit que le stock pourrait être aléatoire, car ceux qui se sont inscrits pour l’appareil ont eu la première chance en termes de ventes au cours des deux derniers jours. AAWireless TWO coûte 65 $et l’original est toujours en vente à 59$.

Mise à jour: AAWireless TWO est complètement épuisé pour le moment, nous garderons un œil sur un réapprovisionnement qui devrait arriver bientôt.

AAWireless TWO+, le modèle qui ajoute également la prise en charge de CarPlay, devrait être lancé en 2025.

