« Aatmanirbharta » impliquant l’autosuffisance a été nommé par Oxford Languages ​​comme son mot hindi de l’année 2020 car il « validé les réalisations quotidiennes des innombrables Indiens qui ont affronté et survécu aux périls d’une pandémie ».

Le mot a été choisi par un groupe consultatif d’experts linguistiques Kritika Agrawal, Poonam Nigam Sahay et Imogen Foxell.

Le mot Oxford Hindi de l’année est un mot ou une expression qui est choisi pour refléter l’éthique, l’humeur ou les préoccupations de l’année qui passe, et qui a un potentiel durable en tant que terme d’importance culturelle.

Dans un communiqué, Oxford Languages ​​a déclaré que dans les premiers mois de la pandémie, lorsque le Premier ministre Narendra Modi a annoncé le programme de relance du COVID-19 de l’Inde, il a souligné la nécessité de devenir autonome en tant que pays, en tant qu’économie, en tant que société. et en tant qu’individus, dans le but de surmonter les dangers de la pandémie.

Il y a eu une augmentation massive de l’utilisation de « aatmanirbharta » après le discours du Premier ministre, soulignant son importance accrue en tant que phrase et concept dans le lexique public de l’Inde, a-t-il déclaré.

L’un des succès remarquables de toute la campagne Aatmanirbhar Bharat est la fabrication à grande échelle du vaccin COVID-19 en Inde. Au cours du défilé de la fête de la République, le département de biotechnologie a mis en évidence la campagne Aatmanirbhar Bharat et présenté le processus de développement du vaccin COVID-19 dans son tableau à Rajpath.

« Au cours d’une année sans précédent, » aatmanirbharta « a trouvé une résonance auprès d’un large éventail de personnes, car il est considéré comme une réponse à la renaissance d’une économie impactée par COVID », a déclaré le directeur général d’Oxford University Press India, Sivaramarkrishnan Venkateswaran.

Agrawal a déclaré que parmi un certain nombre d’entrées intéressantes et d’actualité reçues, « aatmanirbharta » se démarquait parce qu’il validait les réalisations quotidiennes des innombrables Indiens qui ont affronté et survécu aux périls d’une pandémie.

Ce mot « donne une voix à la force affichée par les jeunes et les moins jeunes face à de longues périodes d’isolement, de manque de soutien familial, de perte de moyens de subsistance et d’autres difficultés par pure détermination et autonomie », a-t-elle déclaré.

Les précédents mots en hindi de l’année sont Aadhar (2017), Nari Shakti (2018) et Samvidhaan (2019).

Bien que le mot hindi de l’année ait une grande résonance pour l’année au cours de laquelle il a été choisi, cela ne signifie pas que le mot ira automatiquement dans les dictionnaires d’Oxford.