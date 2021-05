Aasif Sheikh sur la sortie de Shilpa Shinde de ‘Bhabi Ji Ghar Par Hai’

‘Bhabhi Ji Ghar Par Hai’ fait rire ses téléspectateurs depuis six ans maintenant. La distribution principale de la série n’a pas changé, à l’exception de « Angoori Bhabhi » qui était auparavant joué par Shilpa Shinde. L’actrice avait un grand fan mais a quitté la série au bout d’un an, en raison de différends avec les producteurs.

L’acteur Aasif Sheikh, alias Vibhuti Narayan Tripathi, a maintenant parlé de la sortie de Shinde de la série et de la façon dont elle a subi une énorme secousse. Sheikh, qui fait partie de » Bhabhi Ji Ghar Par Hai » depuis sa diffusion, a également expliqué comment l’équipe a dû boucler sa ceinture pour remettre le spectacle sur les rails.

En parlant à ETimes, Sheikh a déclaré: «Lorsque Shilpa a décidé de quitter l’émission, notre émission a subi une énorme secousse. Mais vous devez vous rappeler que l’émission ne peut pas être dirigée par une seule personne et surtout dans l’industrie de la télévision, je pense que personne n’est indispensable. Quand elle a quitté la série, nous avons remonté nos chaussettes et nous étions prêts à ce qu’il y ait une baisse de notre TRP parce qu’elle avait un grand fan suivant. Elle faisait un excellent travail, mais nous n’avons pas abandonné et avons travaillé plus dur pour remettre le spectacle sur les rails. Nous savions que nous allions entendre des commentaires comme oh nous regarderions le spectacle pour Shilpa maintenant qu’elle est partie, nous ne le regardons pas et tout. Finalement, ça ne se passe pas comme ça.

Il a ajouté: « Chaque fois que quelqu’un regarde l’émission, il le fait pour l’humour ou le divertissement. S’ils ont toujours l’humour, ils continueront à le regarder, bien sûr, le public l’a manquée pendant un certain temps, mais ils ont recommencé à l’apprécier. Lorsque Shubhangi Atre est entrée, elle a tout ramassé et l’a si bien fait qu’elle en est maintenant à sa cinquième année.

Après avoir quitté ‘Bhabhi Ji Ghar Par Hai’, Shilpa Shinde a participé à la saison 11 de l’émission de téléréalité ‘Bigg Boss’ et en est ressortie gagnante. Shilpa a été vue pour la dernière fois dans le drame Web ‘Paurashpur’ face à Annu Kapoor. Elle faisait également partie de ‘Gangs of Filmistan’ qui mettait également en vedette le comédien Sunil Grover.