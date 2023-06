Aashka Goradia fait une tête debout au deuxième trimestre de la grossesse; laisse les fans inquiets [Watch video]

Aashka Goradia a annoncé il y a quelques semaines à peine sa première grossesse avec son mari Brent Globe, qui est professeur de yoga, et il y a quelques heures à peine, l’actrice s’est rendue sur son Instagram et a partagé la vidéo de son yoga prénatal. Habituellement, les femmes enceintes commencent au deuxième trimestre, soit après 14 semaines, et on prétend que le yoga prénatal aide à garder une mère et un enfant heureux, et il y a de fortes chances d’accouchement vaginal. Aashka Goradia, qui est sous la supervision d’un expert, et son mari, qui est un instructeur de yoga certifié, sont vus en train de faire du yoga extrêmement confortablement, mais ce qui inquiète beaucoup, c’est la position de tête qu’elle effectue pendant la grossesse. Peu de gens sont en faveur de cette cascade pendant la grossesse, mais on prétend qu’une femme enceinte peut effectuer une tête debout sous la vision pleine de suspense de l’expert.

Regardez la vidéo d’Aashka Goradia faisant du yoga prénatal avec l’aide de son mari, Brent Globe, qui est un instructeur de yoga certifié.

Partageant la vidéo sur son Instagram, Aashka Goradia a également exhorté ses fans qui attendent des bébés à la réaliser sous surveillance et à ne pas l’essayer à la maison. Aashka a reçu de nombreux messages d’internautes et de fans, car ils sont extrêmement préoccupés par le poirier d’Aashka. Dans la vidéo, Aashka fait toutes les différentes formes de yoga, laissant vos yeux écarquillés et vos mâchoires tombantes. Tout est possible pendant la grossesse; À chacun ses goûts.

Alors que les amis d’Aashka sont super ravis de voir cette vidéo, ils répandent l’amour sur l’actrice, y compris son copain et star de Brahmastra Mouni Roy, qui lui a laissé tomber un cœur et un smiley larmoyant qui indique qu’elle lui manque. Aashka Goradia doit accoucher dans quelques mois et elle profite définitivement de sa grossesse.