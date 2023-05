Aashka Goradia devient émue lorsqu’elle voit son bébé pour la première fois par échographie; appelle ça magique [Watch video]

Devenir mère est le plus beau sentiment, et embrasser la parentalité est une balade joyeuse tous ensemble, mais seulement pour ceux qui le veulent, et en ce moment l’actrice de Kusum Ashka Goradia embrasse la maternité alors qu’elle attend son premier enfant et voit son bébé pour le première fois via le rapport d’échographie. Elle est devenue extrêmement émotive, et c’est très naturel. Aashka est allée sur son Instagram et a partagé la vidéo de son beau voyage avec son mari Brent Globle et a mentionné être si heureuse d’embrasser bientôt la maternité.

Regardez la vidéo d’Aashka Goradia exprimant son bonheur après avoir vu son bébé pour la première fois par échographie.

Aashka, sur son compte Instagram officiel, a écrit une note émotionnelle qui montre son émotion. De devenir bientôt maman », si reconnaissante que c’était magique de voir celle-ci pour la première fois. Cela m’a rappelé tous les beaux jours que nous avons passés avec @ibrentgoble. Chaque jour est magique. Rempli de joie, d’excitation et de peurs, mais l’impatience de voir ce petit couvre toutes les peurs. Cher mari, nous avons grandi, tout est plus spécial. A tous les parents, y compris le mien, merci ! C’est vraiment la plus belle balade ».

Il y en a beaucoup qui ont douché Leo sur le couple, y compris leurs amis de l’industrie de la télévision, de la renommée de Bigg Boss 16 à Tina Datta et plus encore. Aashka a pris un congé sabbatique et profite actuellement de sa phase de grossesse. Elle est également instructrice de yoga et partage souvent ses vidéos d’entraînement sur sa page Instagram. Aashka a été vue pour la dernière fois dans l’émission Naagin, où Mouni Roy a joué le rôle d’un serpent de plomb. Aashka et Mouni sont les meilleures amies les plus populaires de la ville. Et même Mouni a hâte de voir le bébé et attend avec impatience l’arrivée du petit.