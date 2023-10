Aashiqui 3 : Kartik Aaryan va romancer Tara Sutaria dans le film d’Anurag Basu ?

Aashiqui est l’une des franchises cinématographiques à succès, et Aashiqui 3 suscite également de l’enthousiasme. Il met en vedette Kartik Aaryan dans le rôle principal. Il y a eu beaucoup de spéculations sur l’identité de l’héroïne du film. Beaucoup avaient espéré voir Deepika Padukone et Kartik Aaryan dans le film. Plus tard, le nom de Sara Ali Khan a fait le tour. Maintenant, il semble que Tara Sutaria ait décroché le rôle. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans le film Tadap. Dernièrement, Kartik Aaryan et Tara Sutaria ont été vues ensemble pour un projet qui a suscité des spéculations.

Aashiqui 3 : Grosse pause pour Tara Sutaria

Aashiqui 3 sera une grande pause pour Tara Sutaria. L’actrice est portée disparue depuis un moment. Son dernier film, Ek Villain Returns, a fait des affaires moyennes. Elle faisait davantage l’actualité pour sa relation avec Aadar Jain. En janvier 2023, des informations ont été publiées selon lesquelles Aadar Jain et elle avaient décidé de mettre fin à leur histoire d’amour sur une note amicale et mature. Il semble qu’ils soient toujours de bons amis. Plus tard, elle a posté une note laissant entendre qu’elle était toujours follement amoureuse. Tara Sutaria a également Apurva dans son chaton. Dans le film, elle incarne une fille d’une petite ville avec laquelle elle pense que tout le monde trouvera un écho.

Aashiqui 3 un conte émouvant

Les fans ont été ravis de savoir que Sara Ali Khan et Kartik Aaryan pourraient être à nouveau jumelés après Love Aaj Kal. On les avait vus se lier lors d’événements récents. Mais Sara Ali Khan fait Life In A Metro 2 avec Anurag Basu. Aashiqui 3 est censé être une histoire émouvante et déchirante. Les cinéphiles se souviennent encore d’Aashiqui 2 avec Aditya Roy Kapur et Sara Ali Khan. L’histoire d’amour tragique avait des chansons intemporelles. Aashiqui 3 promet également d’être un film émouvant étant donné qu’Anurag Basu est connu pour ses histoires d’amour.