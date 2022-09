Aashiqui 3 : Kartik Aaryan va romancer CETTE ACTRICE dans le film ? Le réalisateur Anurag Basu fait une GRANDE révélation

Kartik Aaryan est sur un rouleau. Après une collection fracassante au box-office avec Bhool Bhulaiyaa 2 cette année, l’acteur est prêt à captiver le public avec Aashiqui 3. Le film a eu un énorme succès et le public est excité depuis que l’annonce est sortie lundi. Le film sera réalisé par Anurag Basu, et Kartik a été ravi de saisir cette opportunité. Partageant une affiche animée du film, Kartik a exprimé son enthousiasme pour Aashiqui 3 et a déclaré qu’il avait grandi avec le classique intemporel Aashiqui et que faire partie d’Aashiqui 3 “c’est comme un rêve devenu réalité”. L’acteur, que l’on verra ensuite dans Satyaprem Ki Kathas’est dit privilégié et reconnaissant de l’opportunité de collaborer avec Bhushan Kumar et Mukesh Bhat. Il a également révélé qu’il avait toujours été un grand fan du travail d’Anurag Basu et le fait qu’il le dirigera désormais pour Aashiqui 3 “me façonnera à bien des égards”.

Kartik Aaryan dans Aashiqui 3

Eh bien, oui, le film fera certainement beaucoup de bien à la carrière et à la croissance de Kartik en tant qu’acteur. Cependant, ce que les fans attendaient avec impatience de savoir, c’est qui sera le rôle principal féminin. Il y a eu de nombreuses spéculations et il y a de fortes rumeurs selon lesquelles l’actrice de télévision Jennifer Winget jouerait le rôle principal avec Kartik Aaryan dans Aashiqui 3. Les gens sur les réseaux sociaux demandent également aux créateurs de ramener Shraddha Kapoor pour le rôle. Eh bien, mais je suppose que Jennifer ainsi que les fans de Shraddha devront attendre avant d’être tous heureux et excités. En tant que capitaine du navire, Anurag Basu lui-même a révélé le rôle principal féminin.

Anurag Basu RÉAGIT aux rumeurs

Selon un rapport sur India Forums, Basu a révélé qu’il avait lui aussi entendu parler des rumeurs. Il a en outre déclaré que le film venait d’être annoncé et qu’ils travaillaient sur divers aspects de celui-ci, seul le rôle principal masculin était à bord et le reste du casting n’était pas encore terminé. Eh bien, c’est là. Bien que Jennifer ne soit pas confirmée pour jouer le rôle principal, nous sommes sûrs que ses fans le manifesteront. Mais seul le temps nous dira quelle actrice décrochera le rôle de cette franchise très excitante.

L’OG Aashiqui est sorti en 1990 avec Rahul Roy et Anu Aggarwal comme paire principale. Il a été réalisé par Mahesh Bhatt et toutes les chansons ont été des chartbusters. L’une des chansons, Ab Tere Bin Jee Lenge Hum, sera également ramenée dans Aashiqui 3. Alors que l’original a été chanté par Kumar Sanu, la version reprise sera chantée par Arijit Singh. Plus tard, Mohit Suri a réalisé Aashiqui 2 avec Shraddha Kapoor et Aditya Roy Kapur, qui est redevenu une rage pour ses chansons.