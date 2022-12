Aashiqui 3 : Kartik Aaryan rencontre Anurag Basu et Bhushan Kumar ; les fans demandent instamment à Shraddha Kapoor d’embarquer

L’acteur de Bollywood Kartik Aaryan a annoncé qu’il ferait partie de la suite déchirante Aashiqui 3. Le troisième volet du film sera réalisé par Anurag Basu et il sera produit par Bhushan Kumar. Les créateurs d’Aashiqui 3 n’ont pas encore révélé les détails du film. Hier soir, Kartik, Anurag et Bhushan ont été photographiés dans un bureau et les fans ont supposé que le trio discuterait du développement ultérieur d’Aashiqui 3.

En septembre de cette année, l’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik, a fait la grande annonce en partageant une publication sur les réseaux sociaux. Son message disait: ‘Celui-ci va être déchirant !! Mon premier avec Basu Da’. Dans une interview avec un portail médiatique, Kartik avait déclaré qu’Aashiqui 3 était comme un rêve devenu réalité pour lui et qu’il avait grandi en regardant la suite de Bollywood. Il a même révélé qu’il est un grand fan du travail d’Anurag et que collaborer avec lui le façonnera de plusieurs manières.

Jetez un œil au post de Kartik Aaryan –

Aashiqui 3 : Kartik Aaryan, Bhushak Kumar et Anurag Basu repérés

Un utilisateur a écrit : ” Plz shraddha ko heroine lena “, tandis qu’un autre a commenté en disant : ” la femme ne devrait être que Shraddha Kapoor “. Le troisième utilisateur a écrit : “Nous espérons que c’est shraddha kapoor”.

Plus tôt, il y avait un buzz que Sidharth Malhotra et Alia Bhatt pourraient être vus dans Aashiqui 3. Il semble que les fans devraient attendre pour voir les deux ensemble sur les grands écrans. Aashiqui est sorti en 1990 et était dirigé par Mahesh Bhatt. Le film mettait en vedette Rahul Roy et Anu Aggarwal. La deuxième partie d’Aashiqui a été dirigée par Mohit Suri en 2013. Le film mettait en vedette Shraddha Kapoor et Aditya Roy Kapur.

Sur le front du travail, Aashiqui 3, Kartik Aaryan a Satyaprem Ki Katha avec Kiara Advani, Shehzada et Captain India dans son pipeline. On le voit actuellement dans Freddy avec Alaya F. Le film est sorti sur Disney+Hotstar. L’histoire de Freddy parle d’un dentiste timide qui devient un tueur la nuit.