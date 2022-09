Aashiqui 3 : Kartik Aaryan jouera le rôle principal dans le troisième volet de la franchise romantique ; c’est confirmé!

Kartik Aaryan est sur un rouleau. Après le coup massif de Bhool Bhulaiyaa 2, il a signé des films consécutifs. Il a son ardoise pleine et maintenant un film de plus a été ajouté à la liste. Kartik Aaryan a été engagé pour faire partie du prochain film de la série T qui sera dirigé par Anurag Basu. Ce n’est pas n’importe quel autre film ordinaire. Kartik Aaryan a été engagé pour faire partie de Aashiqui 3. Il s’agit du troisième volet de la très célèbre série Aashiqui lancée par Mahesh Bhatt.

Divertissement Nouvelles: Tout sur Aashiqui 3 de Kartik Aaryan

Le premier Aashiqui mettait en vedette Anu Aggarwal et Rahul Roy. Le deuxième Aashiqui mettait en vedette Shraddha Kapoor et Aditya Roy Kapur. Les deux films ont été des succès massifs. Les chansons d’Aashiqui 2 sont toujours appréciées par les masses. Maintenant, il est temps de faire de la place pour Aashiqui 3. La nouvelle a été confirmée par les réalisateurs du film à Variety. Kartik Aaryan aurait déclaré qu’il était ravi de faire partie du film. Il a mentionné qu’il avait grandi en regardant Aashiqui et que ce n’était rien de moins qu’un moment de rêve devenu réalité pour faire partie du troisième opus. D’autre part, Bhushan Kumar a déclaré que Kartik Aaryan est l’acteur le mieux placé pour faire partie de ce film et Aashiqui 3 aura un nouveau côté. Le musicien Pritam va composer la musique du film.

Les prochains films de Kartik Aaryan

Kartik Aaryan est le prochain à voir à Shehzada. En dehors de cela, il a également Satyaprem Ki Katha dans son chat. Il partagera l’espace écran avec Kiara Advani dans ce film. Il a également Freddy et Captain Indian sur lesquels travailler. En effet, Kartik Aaryan est désormais devenu un choix préféré des producteurs car il s’est avéré être un acteur bancable.