Aashiqui 3 : Jennifer Winget, Shraddha Kapoor ou quelqu’un d’autre ; qui sera la principale dame de Kartik Aaryan ? Les fabricants clarifient

Le beau gosse de Bollywood, Kartik Aaryan, est sur la bonne voie après son énorme succès de Bhool Bhulaiyaa 2. L’acteur a une gamme intéressante de projets dans sa cagnotte. Récemment, Kartik a annoncé sa prochaine aventure et a laissé ses fans enthousiasmés par Aashiqui 3 avec Anurag Basu. Après l’annonce, il y a eu beaucoup de spéculations sur la principale dame aux côtés de Kartik, et divers noms ont fait le tour des réseaux sociaux. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l’actrice de télé populaire Jennifer Winger serait considérée comme opposée à Kartik. Eh bien, il n’y a pas de confirmation à peu près la même chose pour le moment. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Shraddha Kapoor était l’une des femmes principales choisies pour Aashiqui 3.

Mercredi matin, les créateurs d’Aashiqui 3 ont récemment publié une déclaration officielle et clarifié la question de la principale dame aux côtés de Kartik. La déclaration indiquait qu’il n’y avait aucune vérité dans les rumeurs concernant le rôle principal féminin face à Kartik Aaryan dans “Aashiqui 3”. Les réalisateurs ont même déclaré que la recherche de la solution idéale pour le film était toujours en cours. La déclaration indique en outre que toute l’équipe d’Aashiqui 3 est à un stade très précoce et qu’elle est toujours en train de proposer des idées pour le film. Ils ont même dit que, tout comme le public, ils attendaient avec impatience de finaliser le rôle principal féminin du film.

Plus tôt, l’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik Aaryan, a partagé l’affiche de la motion sur son compte Instagram et a écrit : “Ab Tere Bin Ji Lenge Hum/ Zeher Zindagi Ka Pi Lenge Hum #Aashiqui3”. Celui-ci va être déchirant !! Mon premier avec Basu Da.’ (sic) Kartik Aaryan et Aashiqui 3 sont à la mode sur le Nouvelles du divertissement.

Aashiqui a présenté Rahul Roy et Anu Aggarwal dans les rôles principaux et le film est sorti en 1990. Le film a été réalisé par Mahesh Bhatt. Les créateurs ont ensuite publié le deuxième volet d’ Aashiqui et ont présenté Aditya Roy Kapur et Shraddha Kapoor dans les rôles principaux. Le film a créé un chaos au box-office et les fans ont même spéculé sur la liaison d’Aditya Roy Kapur et Shraddha Kapoor. Aashiqui 2 a été réalisé par Mohit Suri en 2013.