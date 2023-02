Aas Mohammad a reçu un certificat d’appréciation de la police.

Dans un acte d’honnêteté louable, un homme de 40 ans a rendu un sac plein d’argent à la police de Ghaziabad le mardi 7 février. L’homme identifié comme étant Aas Mohammad serait un conducteur de pousse-pousse électrique de profession. Il a découvert un sac posé sans surveillance dans une rue de Modinagar alors qu’il se rendait pour déposer des passagers vers la route de Tibra. Le sac consistait en un énorme Rs 25 lakh, a rapporté la police. Le DCP du poste de police de Modinagar a déclaré avoir informé les autorités du sac contenant 50 liasses de billets de Rs 500.

Tout en partageant le récit détaillé de l’incident, Aas Mohammad, selon le Times of India, a révélé qu’il avait trouvé le sac sans surveillance à 13 heures et avait supposé qu’il pourrait y avoir une bombe à l’intérieur. Cependant, il a été choqué de trouver des liasses de billets à l’intérieur. Il a apparemment fait de vaines tentatives pour retrouver le propriétaire et a ensuite remis le sac à la police.

“Comme je viens d’une famille pauvre, je connais la valeur de l’argent et les souffrances de ceux qui le perdent”, a déclaré Mohammad. Le conducteur d’e-rickshaw a également été honoré par les autorités policières pour son acte d’honnêteté. Le sous-commissaire du commissariat de police (rural) de Ghaziabad a partagé une photo d’Aas Mohammad recevant un certificat et un bouquet de fleurs du département de police. “DCP Rural a honoré le chauffeur de e-rickshaw qui a donné l’exemple d’honnêteté en remettant à la police un sac plein d’argent trouvé sur le bord de la route”, lit-on dans le tweet officiel.

Après que l’histoire ait fait surface en ligne, Mohammad Aas a reçu les éloges et l’adulation de plusieurs utilisateurs. Certains d’entre eux ont exigé que le conducteur de pousse-pousse électrique reçoive une récompense financière pour son acte désintéressé. Un utilisateur a écrit : « J’apprécie l’honnêteté de ce chauffeur automobile, M. Mohammad. Je demande aux autorités policières de veiller à ce qu’une récompense financière soit donnée à ce pauvre automobiliste.

Un autre a commenté: “Donnant simplement un certificat d’honnêteté qui n’a aucune valeur de nos jours, il devrait plutôt recevoir de l’argent du propriétaire du sac.”

Un autre a rejoint, “Très louable et la décision du département d’honorer cette personne est encore plus louable.”

Pendant ce temps, un utilisateur a ajouté: “Salut chaleureusement et rendons la pareille à l’honnêteté de M. Mohammad, mais en même temps, il devrait recevoir une récompense en espèces d’au moins 10% pour garder son esprit en vie pendant longtemps.”

Le montant en espèces est enregistré comme non réclamé à partir de maintenant et une équipe a été chargée de retrouver son propriétaire.

