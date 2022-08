Aaryan Khan protège son père Shah Rukh Khan après qu’un fan ait tenu la main de l’acteur de Pathaan pour un selfie

Pour son père Shah Rukh Khan et, Aryan Khan a agi comme un bouclier à l’aéroport. Avec ses fils Aryan et AbRam et le manager Pooja Dadlani, Shah Rukh Khan est retourné à Mumbai. Un fan à l’aéroport a tenté de lui tenir la main pour un selfie.

Shah Rukh est venu de la porte d’entrée vêtu d’une veste noire, d’un jean bleu et d’une chemise blanche. AbRam portait une chemise rouge et un jean noir, tandis qu’Aryan portait une chemise bleue et un pantalon vert. Tous trois portaient des masques. Quelqu’un les a approchés pour un selfie alors qu’ils quittaient l’aéroport et a même tenté de toucher la main de Shah Rukh. Lorsque la star a fait un pas en arrière, ses gardes du corps se sont avancés. Aryan lui-même tendit un bras pour aider son père. Alors que les photographes criaient leurs noms et demandaient des photos, la famille s’est finalement dirigée vers la voiture.

Regardez la vidéo ici:











Shah Rukh avait été très occupé à filmer ses nombreux projets cinématographiques. Il vient de terminer plusieurs jours de tournage à Londres pour Dunki de Rajkummar Hirani.

Avec Pathaan, qui met en vedette Deepika Padukone et John Abraham, et Jawan d’Atlee, qui met en vedette Nayanthara, Shah Rukh a également Dunki avec Taapsee Pannu.

Sa production Darlings, avec Alia Bhatt, est sortie vendredi sur Netflix. Il a tweeté : “J’ai travaillé ces derniers jours sans arrêt… j’avais tellement besoin de m’adonner à mon passe-temps préféré… “l’amour de ma propre personne” et de me faire dorloter, je passerai la journée avec Prabhuji / Thums up et #DARLINGS (ce n’est pas une approbation, juste ‘mees spoilss mees un jour offs pleaj’, a-t-il tweeté.