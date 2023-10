Aarya 3 et plus de films et de webséries où les femmes dirigent la pègre

Bande-annonce d’Aarya 3 : Il est révolu le temps où les femmes étaient reléguées à l’écart ou occupaient des rôles stéréotypés dans les films policiers et les webséries. De nos jours, de plus en plus de personnages féminins occupent le devant de la scène en tant que seigneurs de gangs, dons, reines de la mafia et chefs du crime. Juste comme Sushmita Sen dans sa websérie Aarya, ils sont féroces, intrépides et redoutables, et ils dirigent leurs empires d’une main de fer. Le Aarya 3 la bande-annonce est sortie aujourd’hui et nous avons avec cela une liste de films et de séries Web en hindi qui mettent en valeur le pouvoir des femmes dans le crime.

Aarya : La websérie nominée aux Emmy Awards internationaux met en vedette Sushmita Sen dans le rôle d’Aarya Sareen, une femme qui reprend le commerce de drogue de son mari après que celui-ci ait été abattu par un gang rival. Elle doit protéger sa famille des ennemis et de la loi, tout en faisant face à ses propres conflits intérieurs. Aarya est un personnage fort, intelligent et résilient qui prouve qu’elle peut relever tous les défis qui se présentent à elle. La bande-annonce de la nouvelle saison d’Aarya 3 est sortie aujourd’hui et elle commencera bientôt à être diffusée sur Disney+ Hotstar.

Mirzapur : La populaire série Web de thrillers policiers présente plusieurs personnages féminins qui jouent des rôles importants dans la pègre de Mirzapur. Shweta Tripathi Sharma dans le rôle de Golu Gupta, Rasika Dugal dans le rôle de Beena Tripathi et Isha Talwar dans le rôle de Madhuri Yadav font partie des femmes qui accèdent au pouvoir et à l’influence dans le monde violent et corrompu de Mirzapur. Ils n’ont pas peur d’utiliser leur intelligence, leurs armes ou leur sexualité pour obtenir ce qu’ils veulent. Mirzapur est disponible sur Amazon Prime Vidéo.

Gangubaï Kathiawadi : Le film biographique réalisé par Sanjay Leela Bhansali met en vedette Alia Bhatt dans le rôle de Gangubai Kathiawadi, l’un des propriétaires de bordel les plus puissants et les plus influents de la région de Kamathipura à Mumbai. Basé sur un chapitre du livre de Hussain Zaidi, Mafia Queens of Mumbai, le film retrace le parcours de Gangubai, du statut de jeune fille vendue à la prostitution jusqu’à devenir une figure redoutée et respectée de la pègre de Mumbai. Le film est diffusé sur Netflix.

Seigneurs des gangs Gariahater : La websérie bengali réalisée par Anirban Mallik met en vedette Anindita Bose dans le rôle de Raka Sen, une femme qui dirige un gang de criminels dans le quartier de Gariahat à Calcutta. Elle est impitoyable, rusée et ambitieuse, et elle n’hésite pas à éliminer quiconque se met en travers de son chemin. Elle doit également faire face à sa vie personnelle et à ses relations, compliquées par son métier. La websérie est disponible sur Hoichoi.

Hasina Parkar : Le film biographique réalisé par Apoorva Lakhia met en vedette Shraddha Kapoor dans le rôle de Hasina Parkar, la sœur du célèbre gangster Dawood Ibrahim. Le film décrit comment Hasina est passée du statut de simple femme au foyer à celle de « marraine de Nagpada », un quartier de Mumbai où elle dirigeait un syndicat du crime. Elle était impliquée dans des actes d’extorsion, d’accaparement de terres, de meurtres et d’autres activités illégales, et elle était également connue pour sa philanthropie et son travail social. Le film est disponible sur Netflix.

Saas Bahu Aur Flamingo: La websérie comique-dramatique créée et réalisée par Homi Adajania met en vedette Dimple Kapadia dans le rôle de Savitri, la matriarche d’un cartel massif dans les Borderlands sans foi ni loi. Elle s’engage dans une bataille de succession pour retrouver son héritier dans un monde trouble de drogue et de violence. Elle est également rejointe par ses belles-filles Bijli (Isha Talwar) et Kajal (Angira Dhar), ainsi que par sa fille Shanta (Radhika Madan), qui l’aident à diriger son empire. La websérie est disponible sur Disney+ Hotstar.

Marraine: Le film de 1999 réalisé par Vinay Shukla met en vedette Shabana Azmi dans le rôle de Rambhi, une femme qui reprend les rênes de l’entreprise illégale de son mari après que celui-ci ait été tué par un gang rival. Elle devient une figure puissante et respectée de la pègre du Gujarat et s’implique également dans la politique. Le film est vaguement basé sur la vie de Santokben Jadeja, connue comme la « marraine de Porbandar ». Le film est disponible sur Amazon Prime Video.

Ces films et séries Web sont des exemples de la façon dont les personnages féminins brisent les stéréotypes et les conventions du genre policier et décrivent des rôles complexes et puissants qui remettent en question le patriarcat et mettent en valeur leur agence. Ils ne sont pas seulement des victimes ou des acolytes, mais aussi des dirigeants et des dirigeants de leur propre domaine.