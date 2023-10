Aarya 3 : Comment Sushmita Sen a surmonté une crise cardiaque pour ressortir plus forte pour la nouvelle saison 3

La bande-annonce d’Aarya 3 est maintenant disponible et Sushmita Sen est prête à faire un grand retour dans le rôle de la féroce et intrépide Aarya Sareen dans la troisième saison très attendue de la populaire websérie Aarya. Prévu pour la première fois sur Disney+ Hotstar le 3 novembre, Aarya 3 vise à offrir une expérience exaltante, pleine d’action et pleine de rebondissements qui laissera le public sur le bord de son siège.

Mais comment Sushmita Sen s’est-elle préparée à ce rôle difficile qui lui a valu d’immenses éloges et adorations de la part des fans et des critiques ? Des séquences d’action palpitantes aux revers personnels surmontés avec résilience, le parcours de l’acteur pour donner vie à Aarya a été tout simplement extraordinaire. Regarde:

Programme d’entraînement non conventionnel : à la conquête des arts martiaux anciens

L’un des éléments marquants d’Aarya 3 sera les séquences d’action impressionnantes de Sushmita Sen, où elle se bat sans crainte contre des crétins armés de fusils et d’épées. Dans une révélation surprenante, l’acteur a révélé qu’elle s’était immergée dans l’ancienne forme d’art du Kalaripayattu pour réaliser ces cascades.

Sur Instagram, Sushmita a partagé des vidéos d’elle-même s’entraînant à Kalaripayattu avec son instructeur dédié. L’ancienne forme d’art martial est originaire du Kerala et est pratiquée depuis plus de 3000 ans. Elle se concentre sur l’amélioration de la force physique et de l’agilité, améliore la force mentale et la concentration.

https://www.instagram.com/reel/Cr2mAXjOWQS/?utm_source=ig_web_copy_link

Le réalisateur Ram Madhvani a incorporé Kalaripayattu dans le voyage d’Aarya dans la saison 3 et ce sera certainement l’un des moments forts.

Survivre à l’adversité : triompher d’une crise cardiaque

Dans une révélation choquante et inspirante, Sushmita Sen a partagé son expérience de lutte contre une crise cardiaque début mars qui l’a conduite à subir une angioplastie. L’acteur a exprimé sa gratitude pour avoir survécu à cette épreuve effrayante et a remercié ses médecins et sa famille pour leur soutien indéfectible.

Lors d’une session en direct sur Instagram le 6 mars, Sushmita Sen a déclaré franchement : « J’ai eu une crise cardiaque il y a deux jours. Je vais tout à fait bien maintenant. C’était une expérience très effrayante. Je suis très reconnaissante à Dieu d’être en vie. » Elle a détaillé la présence d’un blocage dans son cœur, qui a nécessité l’insertion d’un stent.

Sans se laisser décourager par l’adversité, Sushmita Sen est revenue sur les plateaux de tournage d’Aarya 3 après avoir pris une pause de deux mois pour donner la priorité à sa santé et à son rétablissement. Elle a exprimé sa joie en disant : « Je suis de retour sur les plateaux d’Aarya 3. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je dois prendre soin de moi et suivre les conseils du médecin. Mais je suis très heureuse de reprendre le travail. »

Duo dynamique : collaborer pour un récit intense

Sushmita Sen a reconnu le rôle important joué par le réalisateur Ram Madhvani et sa co-star Sikandar Kher dans sa préparation pour le rôle d’Aarya. Elle a félicité Madhvani en tant que visionnaire qui a créé une histoire captivante pour Aarya 3 et a félicité Kher pour sa performance impeccable en tant que Daulat, le fidèle assistant et ami d’Aarya.

Lors d’une interview avec India Today, Sushmita Sen a exprimé son enthousiasme en déclarant : « C’est merveilleux d’être de retour avec cette équipe incroyable, et j’ai tellement hâte de commencer à tourner bientôt. » L’actrice a révélé comment ils avaient tous commencé les ateliers et a assuré que le public apprécierait cette nouvelle aventure passionnante.

Sushmita Sen a souligné l’importance profonde du personnage d’Aarya dans sa vie, exprimant sa fierté de incarner une femme puissante qui défie les contraintes sociétales et fait de grands efforts pour protéger ses proches. Elle a expliqué à quel point l’histoire d’Aarya concerne toutes ces femmes qui défient les contraintes de la vie et font des efforts extrêmes pour protéger leurs proches. Elle a qualifié Aarya 3 de plus qu’un simple spectacle et a déclaré que c’était un voyage émotionnel qui la remplissait d’amour et de fierté.