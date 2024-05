Aaron Wan-Bissaka rejoindra Raphael Varane pour faire ses adieux aux fans de Man United à Old Trafford mercredi – Man United News And Transfer News

27

Aaron Wan-Bissaka serait sur le point de rejoindre son coéquipier Raphael Varane pour faire ses adieux aux fans de Manchester United à Old Trafford mercredi.

United devrait accueillir Newcastle d’Eddie Howe à domicile dans un affrontement de Premier League à enjeux élevés qui décidera presque certainement quelle équipe remportera le football de la Ligue Europa.

A l’approche du match, les hommes d’Erik ten Hag sont en huitième position, à trois points des Magpies, sixièmes.

Il y a eu une grande nouvelle pour les fans de United mardi puisque le club a officiellement confirmé que Raphael Varane partirait à la fin de la campagne, après l’expiration de son contrat.

Chris Wheeler du Daily Mail a noté qu’une décision avait été prise de se séparer du Français après qu’un accord n’ait pas pu être trouvé sur la prolongation de son mandat à des conditions financières considérablement réduites.

Varane est en fin de contrat le 30 juin et n’a pas été en mesure d’en conclure un nouveau avec Utd pour remplacer l’accord existant de 340 000 £ par semaine. #mufc – Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) 14 mai 2024

Varane devrait donc devenir agent libre dans les semaines à venir.

Il sera rejoint par son compatriote Anthony Martial, dont le séjour à United est également terminé. Comme Varane, le contrat de Martial expire dans les prochaines semaines. Les Diables Rouges conservent la possibilité de le garder pendant 12 mois supplémentaires, mais on ne s’attend pas à ce que le club exerce cette alternative.

Selon Le soleilMartial et Varane feront leurs adieux aux supporters de United mercredi au Théâtre des Rêves mais ils ne seront pas les seuls puisqu’ils seront accompagnés de Wan-Bissaka.

Le journal révèle : « SunSport comprend qu’un T-shirt a même été imprimé en son honneur avec une image de lui. [Wan-Bissaka] soulever la Coupe Carabao.

« Wan-Bissaka, 26 ans, a encore un an de contrat mais Manchester United est prêt à écouter les offres à prix réduits. »

« United devra probablement prendre un coup sur le joueur et baisser son prix demandé à environ 20 millions de livres sterling. »

L’arrière droit a été signé en juillet 2019 par Crystal Palace dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 45 millions de livres sterling plus 5 millions de livres sterling de modules complémentaires. L’Anglais a connu d’excellents moments sous le maillot de United mais dans l’ensemble, il n’a pas justifié l’argent qui a été déboursé pour s’assurer ses services.

Cette saison, Diogo Dalot a consolidé son statut d’arrière latéral titulaire et avec les Reds continuellement liés à Jérémie Frimpong et d’autres, il pourrait y avoir peu de place pour Wan-Bissaka au club à l’avenir.

Si l’on en croit effectivement The Sun et que Wan-Bissaka est certainement sur le point de disparaître, l’arrière latéral ne manquera pas de prétendants. Les anciens employeurs Crystal Palace, West Ham et Wolverhampton Wanderers le surveilleraient tous.