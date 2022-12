Aaron Wan-Bissaka a été félicité pour ses “performances absolument fantastiques” lors de matchs de retour consécutifs pour Manchester United alors que l’intrigue des Wolves, Crystal Palace et West Ham se déplace

Aaron Wan Bissaka a été félicité pour une “performance absolument fantastique” lors de la victoire 3-0 de Manchester United contre Nottingham Forest alors qu’il approche d’un moment crucial de sa carrière.

Le défenseur né à Croydon faisait son premier départ en Premier League pour United depuis avril après avoir chuté de façon spectaculaire à Old Trafford.

Getty Wan-Bissaka a dû attendre son heure

AFP Et est maintenant de retour pour faire ce qu’il fait le mieux

Signé de Crystal Palace par Ole Gunnar Solskjaer pour 50 millions de livres sterling en 2019, l’arrière droit était un habitué du Norvégien, mais les choses ont changé plus tard.

Wan-Bissaka a disparu sous le patron par intérim Ralf Rangnick alors que Diogo Dalot s’est approprié le poste d’arrière droit et n’avait joué que quatre minutes au cours des huit derniers mois.

Cependant, avec Dalot écarté par une blessure en Coupe du monde, Erik ten Hag a fait confiance à Wan-Bissaka et a jusqu’à présent été largement récompensé.

Le joueur de 25 ans a joué dans le premier match de United après le Qatar 2022, aidant Christian Eriksen dans une victoire 2-0 de la Coupe Carabao contre Burnley.

Il était alors tout aussi impressionnant lorsque les Red Devils ont écrasé Forest, et le commentateur de talkSPORT, Micky Gray, a dû le distinguer pour ses éloges.

“Aaron Wan Bissaka a été absolument fantastique ce soir, vraiment”, a-t-il commencé.

Le défenseur s’est approprié le côté droit

“Il est sorti du cadre depuis très, très longtemps, je l’ai vu en milieu de semaine, il a inscrit le premier but de Christian Eriksen.

“Quelle performance il a réalisée ce soir, pas un pied faux, et il entre dans la moitié de terrain adverse, met des balles dans la surface, fait bouger les choses, une excellente performance.”

C’était aussi un affichage opportun, avec Des sources de talkSPORT rapportent que les Wolves ont fait de Wan-Bissaka une cible de choix pour la fenêtre de transfert de janvier.

Ten Hag a été interrogé sur le joueur après la victoire de Burnley et a déclaré: “C’est clair, il a un avenir.

“Il a eu de bonnes années ici à Man United, mais depuis le début de la saison, il a eu beaucoup de maladies et de blessures.

Getty Ten Hag a une décision à prendre

“Dès la reprise, il est en forme, il a pu s’entraîner avec l’équipe, et vous le voyez progresser. Son niveau de condition physique s’améliore, son niveau de performance s’améliore et je suis vraiment satisfait de sa performance [against Burnley].

“Si vous donnez ensuite une passe décisive, surtout la façon dont il a donné une passe décisive, son mouvement au bon moment, le timing, la belle passe bien sûr de Bruno, mais la passe décisive est géniale… Donc je suis content de sa performance, il l’a fait bien.”

L’ancien côté Palace et West Ham seraient également dans le giron, mais leur tâche semble avoir été compliquée.

Wan-Bissaka s’est non seulement potentiellement donné un nouveau souffle quelques jours avant l’ouverture de la fenêtre de transfert, mais s’est également assuré qu’il avait une meilleure emprise sur son avenir que prévu, ce qui ne peut être considéré que comme positif pour un joueur qui était auparavant considéré comme l’un des jeunes talents les plus excitants d’Angleterre.