L’acteur Aaron Taylor-Johnson a été engagé pour jouer « Kraven the Hunter » de Marvel dans le prochain spin-off de « Spider-Man » de Sony Pictures.

Selon Variety, le prochain film de collaboration Sony-Marvel sera dirigé par le réalisateur de «Triple Frontier» JC Chandor. Le scénario est écrit par Art Marcum, Matt Holloway et Richard Wenk. Avi Arad et Matt Tolmach produisent.

Le personnage de bande dessinée « Kraven » a été présenté comme un méchant de Spider-Man en 1964.

Variety décrit le personnage comme suit: « Sergei Kravinoff, né en Kraven, se croit le chasseur le plus remarquable au monde, un nom qu’il gagne au début grâce à ses prouesses à traquer et tuer le gros gibier, souvent à mains nues. maintenir son emprise sur son titre le pousse à ingérer un sérum qui le revigore et ralentit considérablement son vieillissement. «

Les téléspectateurs verront le personnage portant une veste apparemment produite à l’aide d’une tête et d’une crinière de lion, et rien de grand en dessous.

Variety a rapporté que le troisième film sera la troisième adaptation de bande dessinée pour Taylor-Johnson, après avoir joué le rôle principal dans « Kick-Ass » de 2010 et co-vedette de Quicksilver dans « Avengers: Age of Ultron » de 2015 pour Marvel Studios.

Selon les rapports, Taylor-Johnson, qui est récemment apparu dans un rôle de soutien dans « Tenet » de Christopher Nolan, a été signé pour plusieurs films en tant que Kraven par des dirigeants de Sony après sa performance louable dans « Bullet Train » de David Leitch aux côtés de l’acteur oscarisé Brad Pitt.

« Kraven the Hunter » devrait sortir en salles le 13 janvier 2023.