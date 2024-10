Aaron Taylor-Johnson partage des photos rares avec la « babygirl » Jessie pour célébrer son 18e anniversaire

Aaron Taylor-Johnson n’arrive pas à croire que sa « petite fille » ait 18 ans !

L’acteur de « Bullet Train », 34 ans, a célébré mardi l’anniversaire marquant de sa belle-fille Jessie en partageant de rares photos du duo sur son histoire Instagram.

« Joyeux anniversaire BabyGirl 💕 », a-t-il légendé le premier film – une photo de retour du couple partageant une douce étreinte.

Le deuxième selfie semble avoir été pris un peu plus récemment, avec Taylor-Johnson enroulant un bras autour de Jessie.

Aaron Taylor-Johnson a partagé mardi des photos rares avec sa belle-fille Jessie. Instagram/aarontaylorjohnson

Il a posté en l’honneur de son 18e anniversaire. Instagram/aarontaylorjohnson

La star de cinéma a fait une grimace tandis que l’adolescent lui adressait un doux sourire alors qu’ils se tenaient sur une pelouse herbeuse.

« 18 ans maintenant… toujours ma petite fille 💕 », a-t-il écrit au-dessus de l’image.

Avec Jessie, la star de « Kick-Ass » est le beau-père de sa fille Angelica, 26 ans, et de sa femme Sam Taylor-Johnson, 57 ans.

Le réalisateur britannique a également offert à la fille d’anniversaire un message spécial sur Instagram, en écrivant : « 18 ❤️ Mon chéri Phoenix ❤️ Joyeux anniversaire. Vous êtes tout et plus encore. Je t’aime. Je suis si fière d’être ta maman.

« 18 ans maintenant… toujours ma petite fille 💕 », a-t-il gentiment légendé les photos. Instagram/samtaylorjohnson

L’acteur de « Bullet Train » partage quatre filles avec sa femme Sam Taylor-Johnson. samtaylorjohnson/Instagram

Sam partage les deux filles avec son ex-mari Jay Jopling, avec qui elle a été mariée de 1997 à 2008.

Pendant ce temps, Sam et Aaron partagent deux enfants : leurs filles Wylda, 14 ans, et Romy, 12 ans.

Le couple s’est rencontré en 2008 lorsque le jeune homme de 18 ans a auditionné pour le rôle principal dans le premier film de Sam, « Nowhere Boy », dans lequel l’acteur incarnait le jeune John Lennon.

Aaron a posé la question après seulement un an de relation.

Sam partage Jessie, photo ci-dessus, et sa fille Angelica avec son ex Jay Jopling. Instagram/samtaylorjohnson

Le couple a accueilli des filles Wylda et Romy respectivement en 2010 et 2012. aarontaylorjohnson/Instagram

« Nous avons été très professionnels tout au long du film… Mais tout le monde sur le plateau le savait », a déclaré Sam. a dit à Harper’s Bazaar en 2019. « Et dès qu’on a fini, il m’a dit qu’il allait m’épouser. Nous n’avions jamais eu de rendez-vous ni même nous étions embrassés.

Aaron a ajouté: « Et un an à la minute près après notre rencontre, exactement un an à la minute près, je me suis mis à genoux et lui ai demandé de m’épouser. »

Le couple a accueilli leurs deux filles avant de se marier définitivement en juin 2012.

Le couple s’est rencontré en 2008 lorsqu’Aaron a auditionné pour un rôle dans le film de Sam, « Nowhere Boy ». Getty Images pour Armani Beauté

Le couple s’est marié en 2012 après quatre ans de vie commune.

Malgré un examen minutieux de leur écart d’âge de 24 ans, Sam a récemment dit au Guardian que cela n’a « jamais » été un problème pour eux – ou pour leurs enfants.

« Ce sont juste des gens bouleversés par leur propre tristesse ; avec des doutes quant à leur propre vie », a-t-elle déclaré au média, notant que ses enfants ne semblent pas non plus « se soucier » des critiques.

« Ils voient deux parents aimants et heureux, donc cela ne s’enregistre pas vraiment. Ils pensent simplement que les gens sont un peu méchants ou fous.

Le réalisateur de « Back to Black » a noté que son mariage avec Aaron avait déjà survécu à son premier mariage.

L’écart d’âge de 24 ans entre le couple a été un sujet brûlant de conversation en ligne tout au long de leur relation. aarontaylorjohnson/Instagram

Cependant, le couple a balayé toutes les critiques au fil des ans. samtaylorjohnson/Instagram

« Donc, si vous y réfléchissez de cette façon, alors l’écart d’âge ne fait pas vraiment de différence », a-t-elle déclaré.

Aaron a partagé un sentiment similaire lors d’une interview en août avec Écuyerdisant au média qu’ils n’ont « rien à cacher » et qu’il se sent « en sécurité dans ce qui [they] avoir. »

« J’apprécie la normalité des choses, les choses de tous les jours », a-t-il déclaré au média. « Préparer mes enfants le matin, les emmener à l’école et aux activités, c’est largement suffisant. Que nourrit mon âme.