Aaron Taylor-Johnson est le favori surprise pour devenir le prochain James Bond

AARON Taylor-Johnson est un favori surprise pour devenir le prochain James Bond après avoir participé à un test d’écran top secret.

Il est relativement inconnu par rapport à d’autres pressentis pour remplacer Daniel Craig, qui a raccroché son smoking après cinq films de 007.

Mais des sources disent qu’Aaron, qui a joué dans les films Kick-Ass, Avengers: L’ère d’Ultron et Godzilla en 2014, a impressionné la patronne de la franchise Bond, Barbara Broccoli, lors de son procès aux Pinewood Studios.

Un initié a déclaré: “Aaron est allé faire un test d’écran pour être le prochain Bond en septembre et les producteurs et Barbara l’ont adoré.

« Il fait désormais partie des favoris.

Aaron, 32 ans, de High Wycombe, Bucks, a fait sa percée en 2009 dans le biopic de John Lennon Nowhere Boy – épousant plus tard le réalisateur du film Sam Taylor-Johnson, 55 ans.

Les spéculations sur le successeur de Craig vont bon train, avec Tom Hardy, James Norton et Idris Elba parmi ceux qui seraient dans le cadre.

Les débuts de carrière d’Aaron Taylor-Johnson ont eu lieu dans la série Armadillo de 2001 et la jeune star a ensuite joué dans des émissions de télévision à succès comme The Bill and Casualty.





Aaron Taylor-Johnson en vedette dans les films Kick-Ass ainsi que Godzilla[/caption]