Aaron Sorkin envisage un reboot de « West Wing » après sa visite à la Maison Blanche

Aaron Sorkin était visiblement ému vendredi lors de sa visite à la Maison Blanche pour célébrer le 25ème anniversaire de « The West Wing » — à tel point qu’il envisage une renaissance du drame politique adoré par la critique.

« Si j’avais une idée, bien sûr », a déclaré Sorkin Variété « Je n’y ai pas pensé sérieusement, franchement, jusqu’à aujourd’hui… On verra ce qui se passera quand je me réveillerai demain. Mais, si vous me le demandez maintenant, c’est ce que je ressens. »

Sorkin, le réalisateur/producteur exécutif Thomas Schlamme et les stars Martin Sheen, Richard Schiff, Dulé Hill, Janel Moloney, Emily Procter, Melissa Fitzgerald et Mary McCormack ont ​​rencontré le président Joe Biden dans la salle des cartes, puis ont eu droit à une visite personnelle du bâtiment. (Le président Biden est ensuite parti pour des réunions dans le Delaware.) Plus tard, la première dame Jill Biden a organisé une cérémonie officielle dans la roseraie pour le spectacle, qui s’est tenue juste à l’extérieur de l’aile ouest et du bureau ovale.

« J’ai eu quelques idées d’épisodes en me promenant dans la Maison Blanche », a déclaré Sorkin. « Du genre : « Pourquoi n’avons-nous jamais fait ceci ? Pourquoi n’avons-nous jamais fait cela ? » »

Sorkin a déclaré qu’il avait déjà hésité à proposer une nouvelle édition de The West Wing par le passé, car il craignait que le public ne regrette trop le casting original. « Je pense qu’un nouveau président aurait du mal à faire honneur aux souvenirs que les gens ont de Martin », a-t-il déclaré à propos de Sheen et de son personnage, le président Jed Bartlet. « Mais peut-être que suffisamment de temps s’est écoulé et que nous sommes face à une toute nouvelle génération. Une génération qui, d’ailleurs, grâce au streaming, pense que nous faisons la série aujourd’hui ! »

Sorkin a déclaré qu’il n’avait pas d’objectifs politiques lorsqu’il s’agissait d’envisager une reprise de « West Wing ». « J’ai simplement pensé que c’était un excellent environnement de travail », a-t-il déclaré. « Il y a toutes sortes d’histoires qui se succèdent et que l’on peut raconter, et ce style d’écriture ambitieux, idéaliste et romantique me convient parfaitement. »

Bien sûr, l’environnement politique a radicalement changé depuis que « À la Maison Blanche » a cessé ses activités après sept saisons en 2006. Et Sorkin a admis : « Nous ne pourrions pas imaginer des histoires plus folles que celles que nous voyons réellement. »

Il a reconnu que s’en tenir à une histoire aspirationnelle et idéaliste pourrait être « très difficile » dans ce climat. « Comme il s’agit en partie d’être idéaliste, il faut que le scénario ait l’impression de se dérouler dans le monde dans lequel nous vivons pour que cela fonctionne », a-t-il déclaré. « Il faut que le scénario ressemble à notre monde. Ce serait donc difficile, mais comme le dit Brad Whitford, interprété par Josh Lyman, dans le premier épisode de la saison 3, « 20 Hours in America », « ce sera difficile », et Toby dit : « c’est la difficulté qui rend le scénario bon ».

Sorkin a également déclaré qu’il était intéressant de se demander si une seconde présidence de Trump rendrait le renouveau de « The West Wing » plus ou moins attrayant à ses yeux. « Cela nous inciterait certainement à le faire, mais cela nous poserait aussi des problèmes », a-t-il déclaré. « Nous craignons que tout ce que nous faisons dans la série soit perçu comme une réfutation du monde de Donald Trump. »

Channing Dungey, présidente de Warner Bros. TV, qui était également présente à la Maison Blanche, a déclaré qu’elle était ouverte à tout ce que Sorkin déciderait de faire. (Elle a laissé entendre dans le passé qu’elle serait ouverte à une nouvelle version de « The West Wing »).

« Il y a beaucoup de séries en ce moment qui font des reboots, et je pense qu’il serait difficile de revenir à The West Wing, mais je ne serais pas déçue par Aaron », a-t-elle déclaré. « C’est un type très intelligent. Ce que j’aime dans The West Wing, c’est que ce n’était pas une série partisane. C’était une série qui parlait de gens prêts à se battre pour quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. Ils avaient régulièrement des disputes et des débats entre les deux camps. J’aime cette vision idéaliste de la façon dont les choses peuvent fonctionner. Si vous commenciez maintenant, aujourd’hui, dans le climat actuel, ce serait certainement différent. Le paysage politique a beaucoup changé depuis que cette série a été créée. »

Le Dr Biden, Sorkin et Sheen ont tous prononcé des discours lors de l’événement à la Maison Blanche, et Sorkin a été applaudi pour avoir souligné que la décision de Joe Biden en juillet de mettre fin à sa campagne présidentielle pour le bien du pays ressemblait à un moment idéaliste tout droit sorti de « The West Wing ».

« Au fil des ans, j’ai remarqué qu’en période de tension politique maximale, les experts nous mettent en garde contre un moment digne de ‘West Wing’, contre un acte altruiste de la part d’un homme d’État, contre le fait que quiconque fasse passer le pays en premier », a déclaré M. Sorkin dans son discours. « Mais le fait est que des moments dignes de ‘West Wing’ se produisent. Et, Dr Biden, nous en avons eu la preuve le matin du 21 juillet. »

Plus tard, Sorkin a noté qu’il se souvenait avoir pensé, lorsque la nouvelle du départ de Biden de la course a été annoncée, qu’il s’agissait d’un tel sacrifice de style « West Wing » que « l’on pouvait presque entendre la musique monter sous ce qu’il faisait ».

Sorkin a déclaré que cela ne le dérangeait pas que les experts qualifient ce genre de moment de « West Wing ». « J’espère que c’est quelque chose à laquelle on peut aspirer », a-t-il déclaré, en particulier dans ce monde politique sombre et divisé. « Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir des rappels de la tristesse de voir à quel point nous sommes allés loin. Mais je ne pense pas que nous soyons allés si loin que nous ne puissions pas revenir en arrière. J’espère que nous allons régler le problème. »

L’événement à la Maison Blanche a été agrémenté de nombreuses touches uniques inspirées de la série, notamment une interprétation par le White House Marine Band du thème de « The West Wing » et un cocktail surnommé « The Jackal », du nom d’une danse et d’un playback de l’attachée de presse de la série, CJ Cregg (jouée par Allison Janney). Un « gros bloc de fromage », autre référence à la série, pouvait être trouvé parmi une foule de souvenirs disposés à l’intérieur d’une exposition de la Maison Blanche célébrant le 25ème anniversaire de « The West Wing », ainsi qu’une maquette du décor de la série.

« Je ne peux pas vous dire combien de personnes, du Corps des Marines aux chefs d’orchestre, en passant par les agents des services secrets et les assistants supérieurs, diraient que The West Wing est ce qui les a poussés à se lancer dans la fonction publique, et c’était quelque chose d’important », a déclaré Sorkin. « C’était une journée pleine d’émotions. Ils avaient clairement regardé la série ! »

Dungey a ajouté : « C’est incroyable l’effet que « The West Wing » a eu au fil des ans. C’était vraiment chouette de voir combien de personnes étaient excitées et inspirées à l’idée de rencontrer leurs héros de la télévision. On ne peut s’empêcher d’être impressionné par cela. Il y a eu un moment où ils nous ont surpris, alors que nous montions sur le balcon de l’aile est, et ils ont fait jouer la chanson thème par le Marine Band. Tout le monde avait les yeux embués de larmes. »

Dans son discours, Biden a salué la narration du spectacle : « Lorsque The West Wing illumine nos écrans, chaque envolée du thème d’ouverture, chaque parcours rapide, chaque marche rapide dans des couloirs apparemment sans fin – chaque représentation – change la façon dont nous voyons les fonctionnaires derrière ces murs blancs, qui s’efforcent d’un avenir meilleur. Ainsi, chaque fois que nous commençons à sombrer dans le cynisme ou l’apathie, nous devons simplement nous souvenir de la Maison Blanche de Jed Bartlet. Un endroit où il y a de gros blocs de fromage et où tout le monde a sa place. Où l’on fait le bien. C’est l’histoire que The West Wing a montrée à la nation : cette famille que nous créons ici, dévouée à un objectif plus grand que chacun d’entre nous. »

Biden a ensuite présenté Sheen, qui a prononcé un discours enflammé qui aurait pu être prononcé par le président Barlet lors de sa campagne électorale, en lisant « Where The Mind Is Without Fear » de Rabindranath Tagore. (Le poème, écrit sur l’Inde sous la domination britannique, se termine par la phrase « que mon pays se réveille » — peut-être aussi un appel aux citoyens pour qu’ils cessent de se laisser aller face au défi auquel la démocratie est confrontée aux États-Unis)

Sorkin a déclaré que son plan initial pour marquer le 25ème L’anniversaire de « The West Wing » n’était qu’un simple e-mail à Schlamme pour se remémorer le temps qui s’était écoulé. Au lieu de cela, avec l’aide de Warner Bros. TV, l’événement s’est transformé en une semaine de célébrations, avec notamment une réunion des acteurs pendant les Emmy Awards de dimanche.

« L’idée derrière « The West Wing » depuis le début était que, dans la culture populaire, nos dirigeants élus sont généralement dépeints comme des machiavéliques ou des idiots », a-t-il déclaré. « Je me suis dit : et s’ils étaient aussi dévoués et compétents que les médecins et les infirmières dans les séries télévisées sur les hôpitaux, les policiers dans une série policière, les avocats dans une série de David E. Kelley ? Avec un peu de chance, nous voulions vous divertir de 9 à 10 heures, vous captiver aussi longtemps que nous demandions votre attention, et tout le reste était du gâteau. »

Une poignée de stars, occupées à tourner des projets, comme Alison Janney, Rob Lowe et Bradley Whitford, ont été absentes de la cérémonie à la Maison Blanche. « Le reste d’entre nous est apparemment au chômage », a plaisanté Sorkin. Ce à quoi Biden a rapidement répondu : « Pas encore ! », a-t-elle plaisanté.