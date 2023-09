Aaron Rodgers s’est blessé à la cheville lors de la première série des Jets et ne reviendra pas ; Radiographies négatives

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Le quart-arrière des Jets de New York, Aaron Rodgers, s’est blessé à la cheville lors du premier entraînement de l’équipe au cours de la semaine 1 – seulement quatre instants après sa première saison avec l’équipe.

L’équipe l’a exclu pour le reste du match, mais les radiographies sont revenues négatives.

Le secondeur extérieur des Buffalo Bills, Leonard Floyd, a limogé Rodgers. Floyd a tordu Rodgers au cours de la fin du jeu et le QB lui a emmêlé les jambes. Rodgers a lancé le ballon sur un joueur des Bills avec frustration et a boitillé hors du terrain avec l’aide des entraîneurs de chaque côté de lui. Après quelques minutes dans la tente médicale bleue, il est monté en charrette jusqu’au tunnel, où il est retourné en boitant jusqu’au vestiaire de l’équipe pour des radiographies.

Les Jets l’ont jugé douteux à la suite de sa blessure. Et tandis que MetLife avait éclaté à plusieurs moments pour commencer le match – y compris la défense des Jets forçant un botté de dégagement lors du premier entraînement des Bills – ils sont restés silencieux lorsque Zach Wilson a pris le terrain en l’absence de Rodgers. Peu de temps après, le wifi s’est arrêté à MetLife, probablement à cause du défilement et de la mise à jour de leurs téléphones par les fans pour voir les dernières nouvelles sur Rodgers.

Le quart-arrière de 39 ans a rejoint l’équipe cette intersaison dans le cadre d’un échange avec les Packers de Green Bay, qui ont envoyé Rodgers, leur choix de première ronde de 2023 (n°15) et un choix de cinquième ronde de 2023 (n°170) au Jets pour un choix de premier tour de 2023 (n°13), un choix de deuxième tour de 2023 (n°42), un choix de sixième tour de 2023 (n°207) et un choix conditionnel de deuxième tour de 2024.

L’équipe a acquis Rodgers après que Wilson, le choix n ° 2 au classement général de 2021, ait échoué lors de sa deuxième saison dans la NFL. Il a terminé l’année en complétant 54,5 % de ses passes pour 1 688 verges, six touchés et sept interceptions. Les Jets l’ont mis au banc à plusieurs moments de la saison, le rétrogradant finalement au rang QB3.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

