Aaron Rodgers se moque de Zach Wilson à propos de la nouvelle relation avec les Jets QB

Aaron Rodgers est certainement heureux que Zach Wilson ne fasse pas de sa vie de quart-arrière partant des Jets de New York un enfer tous les jours.

Zach Wilson a promis de faire de celui qui le remplacerait l’enfer de la vie du quart-arrière des Jets de New York, mais cela n’a pas été si mal pour Aaron Rodgers, selon Rodgers lui-même.

« Il a été incroyable. N’a pas fait de ma vie un enfer tous les jours », a déclaré Rdogers.

Rodgers est absolument en plein essor pendant sa courte période en tant que signaleur de Gang Green. Il peut jouer pour une équipe en lice avec une défense stellaire au crépuscule de son illustre carrière, tandis que Wilson peut, espérons-le, sauver sa carrière en soutenant l’un des meilleurs à le faire. Étant donné que Rodgers a toujours eu de bonnes relations de travail avec ses remplaçants à Green Bay, lui et Wilson devraient aller bien.

Bien sûr, il y a toujours une chance que Wilson puisse commencer à faire de la vie de Rodgers un enfer complet.

Aaron Rodgers, lorsqu’on lui a demandé comment Zach Wilson avait géré la situation dans laquelle il se trouvait pendant cette intersaison : « Il a été incroyable. Il n’a pas fait de ma vie un enfer tous les jours. 😂 pic.twitter.com/aWR2i3Ghr8 – Champ Yates (@FieldYates) 9 juin 2023

Le seul enfer créé par Wilson est celui qu’il a remis aux fans des Jets partout dans un panier à main les dimanches d’automne au cours des deux dernières années. Son jet s’est écrasé, mais Rodgers peut le reconstruire.

Aaron Rodgers trolle Zach Wilson sur son mandat infernal en tant que partant des Jets de New York

Regarder. J’aime le fait que Rodgers s’amuse beaucoup aux dépens de Wilson avec les médias de New York. Il est très rare pour un athlète professionnel d’avoir une relation aussi ludique avec les médias new-yorkais, mais nous y sommes. N’est-ce pas juste fantastique ? Quoi qu’il en soit, Rodgers et Wilson doivent travailler ensemble pour aider les Jets à faire quelque chose qu’ils n’ont pas fait depuis plus d’une décennie : participer aux séries éliminatoires de l’AFC !

Je dirais que les Jets sont fermement l’une des sept meilleures équipes de l’AFC. Bien que je sois sceptique quant à leur capacité à éclipser les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City en tant que croûte supérieure de la conférence, ils pourraient totalement s’accrocher aux Bills de Buffalo et aux Dolphins de Miami en division, ainsi qu’être tout aussi bons que les autres des équipes en lice comme les Ravens de Baltimore ou les Jaguars de Jacksonville.

Ensemble, Rodgers, Wilson ou quiconque est sous le centre des Jets doit gagner environ 11 matchs cet automne. Ce sont les séries éliminatoires ou le buste pour Gang Green, et tout le monde le sait. Certes, New York a eu une bonne chance il y a une saison, sinon pour un mauvais jeu de quart-arrière, principalement de Wilson. Cependant, avec de grandes attentes vient une grande pression. Les Jets tombent régulièrement en morceaux sous cette pression.

Ce n’est peut-être pas exactement du fer à aiguiser dans la salle du quart-arrière des Jets, mais c’est certainement quelque chose.