Aaron Rodgers se fatigue le mollet pendant les échauffements et s’assoit pour la première séance d’entraînement des Jets ouverte aux médias

Aaron Rodgers n’a jamais dépassé les échauffements lors de son premier entraînement des Jets de New York devant les médias.

Le quart-arrière de 39 ans, acquis le mois dernier de Green Bay, s’est foulé un mollet alors qu’il participait à des exercices de conditionnement mardi. Rodgers a regardé les exercices du quart-arrière et est resté sur le terrain pendant l’entraînement, mais était sans son casque et n’a lancé aucune passe.

« Je ne pense pas que ce soit trop grave », a déclaré Rodgers, minimisant la blessure et affirmant qu’il avait pris « une journée chez le vétérinaire ».

Il ne boitait pas de façon notable, mais s’est étiré le bas des jambes et les chevilles plusieurs fois tout au long de l’entraînement. Rodgers, qui ne portait pas d’écharpe sur l’un ou l’autre des mollets alors qu’il se tenait sur le podium et parlait aux journalistes, n’était pas certain du moment où la blessure s’est produite.

« Je ne sais pas, » dit-il avec un sourire. « Je cours juste, je suppose.

Les activités d’équipe organisées ont commencé lundi et Rodgers a participé à l’entraînement, les Jets tweetant des photos et des vidéos du quart-arrière lançant des passes. La session de mardi a marqué la première avec la présence des médias, et quelques dizaines de journalistes se sont présentés pour regarder Rodgers s’entraîner avec les Jets pour la première fois.

Cela devra attendre mercredi prochain au plus tôt, lorsque la prochaine séance d’entraînement sera ouverte aux médias.

New York a acquis Rodgers, le 15e choix au total au repêchage de la NFL 2023 et un cinquième tour au repêchage de cette année de Green Bay le 26 avril. En échange, les Packers ont obtenu la 13e sélection au total, un deuxième tour, un sixième -rounder et un choix conditionnel de second tour en 2024 qui pourrait devenir un premier tour si Rodgers joue 65% des snaps de New York cette saison.

Le quadruple MVP de la NFL a passé ses 18 premières saisons à Green Bay et a envisagé de prendre sa retraite avant de partir en retraite dans l’obscurité en Oregon en février. Rodgers a émergé en voulant continuer à jouer – et a choisi de le faire avec les Jets. Cela a déclenché l’accord avec New York.

Depuis l’échange, Rodgers a vécu plusieurs moments qui ont réaffirmé sa décision.

« C’était surréaliste, bien sûr, et étrange de regarder mon casier et de voir le numéro 8, et porter l’équipement des Jets est un peu étrange, bien sûr », a-t-il déclaré. « Mais chaque jour, il y a eu quelque chose qui a été un petit signe spécial ou une synchronicité ou juste un moment cool qui me rappelle que je suis au bon endroit. »

Rodgers a participé à des séances d’entraînement et à des entraînements volontaires avec ses nouveaux coéquipiers, ce qu’il n’a pas toujours fait au cours des trois dernières intersaisons à Green Bay.

« C’est encore un enfant dans le corps d’un vieil homme », a plaisanté l’entraîneur Robert Saleh. « Il s’éclate. »

Avec les Jets, Rodgers retrouve le coordinateur offensif Nathaniel Hackett, qui a dirigé l’offensive des Packers lors des deux dernières saisons MVP du quart-arrière en 2020 et 2021. Il y a aussi plusieurs autres visages familiers sur le terrain avec Rodgers, y compris les receveurs larges Allen Lazard et Randall Cobb et le joueur de ligne offensive Billy Turner. Mais Rodgers établit également des relations avec de nombreux nouveaux joueurs et aide Hackett à installer l’attaque.

« Je voulais vraiment être là, au moins pour certaines des premières choses, pour leur faire savoir comment j’aime faire les choses », a déclaré Rodgers. « Certains des mots de code, certains des petits ajustements, certaines des façons dont je vois le jeu – ne font que déclencher la conversation. »

La présence de Rodgers a enflammé bon nombre de ses nouveaux coéquipiers, qui ont reconnu avoir été un peu frappés par les étoiles lorsque le quart-arrière est arrivé pour la première fois.

« C’est allumé, mec », a déclaré le demi de coin DJ Reed à propos de l’énergie autour de l’équipe.

Saleh a particulièrement aimé regarder Rodgers travailler et interagir avec les joueurs et les entraîneurs.

« C’était cool », a déclaré Saleh. « Je plaisante en disant qu’il est plus proche d’un entraîneur que d’un joueur à ce stade de sa carrière. C’est un esprit fantastique, il a une conversation fantastique. Tout a été positif. »

Bien que le travail sur le terrain et lors des réunions ait été bon, Rodgers apprécie la « liberté d’expression » que Saleh permet aux joueurs d’avoir, en équilibrant plaisir et responsabilité.

Rodgers a également aimé apprendre à connaître son nouvel environnement – ​​qu’il s’agisse de participer à des matchs éliminatoires des Knicks et des Rangers ou d’apprendre où il peut trouver la salle du courrier de l’équipe. Il a également plaisanté en disant que les seules choses qu’il savait auparavant sur le New Jersey étaient l’aéroport de Teterboro et l’émission « Jersey Shore ».

« On m’a assuré que ce n’était pas une bonne représentation de ce grand État », a déclaré Rodgers en souriant avant d’ajouter plus tard: « Je veux dire, ça a été comme un mois de rêve jusqu’à présent. »

