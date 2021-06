Aaron Rodgers saute le minicamp obligatoire des Packers, officiellement un hold-out

GREEN BAY, Wisconsin – Aaron Rodgers n’a pas signalé au minicamp obligatoire mardi, le message le plus fort envoyé jusqu’à présent aux Packers de Green Bay que le quart-arrière n’est pas satisfait de l’organisation.

Rodgers était introuvable à Clarke Hinkle Field lorsque les Packers se sont réunis à 11 h CT pour lancer la première des trois sessions de minicamp, faisant officiellement de lui un incontournable.

Le mécontentement de Rodgers envers l’organisation n’est pas un secret. Pendant plus d’un mois, il est resté silencieux alors que les informations faisant état de sa rupture avec la franchise tourbillonnaient. Dans sa seule interview avec Kenny Mayne d’ESPN il y a quelques semaines, Rodgers a refusé de dire s’il exigeait un échange, mais a également exposé ses griefs avec les Packers.

« Ma situation n’a jamais été à propos du choix de repêchage, en choisissant Jordan (Love) », a déclaré Rodgers à propos de la décision controversée des Packers de dépenser leur choix de repêchage n ° 1 en 2020 sur un jeune quart-arrière.

« J’aime Jordan. C’est un garçon formidable. C’est très amusant de travailler ensemble. J’aime le personnel d’entraîneurs, j’aime mes coéquipiers, j’aime la base de fans à Green Bay. Incroyable, incroyable 16 années. C’est juste une sorte de philosophie, et peut-être oublier que c’est à propos des gens qui font avancer les choses. C’est une question de caractère, c’est une question de culture, il s’agit de faire les choses de la bonne façon.

« Une grande partie de cela a été mise en mouvement l’année dernière, et la clé a été en quelque sorte jetée dedans lorsque j’ai remporté le titre de MVP et joué comme j’ai joué l’année dernière. C’est donc une sorte de débordement de tout cela, mais il concerne les gens. C’est la chose la plus importante. «

Rodgers a raté les activités d’équipe organisées pour la première fois de sa carrière ce printemps, mais celles-ci sont volontaires. En sautant le début du minicamp, Rodgers n’a pas réussi à respecter la présence obligatoire pour la première fois de sa carrière. Il risque une amende de 93 085 $ pour son absence après avoir perdu un bonus d’entraînement de 500 000 $ pour les OTA manquants, bien que les Packers puissent excuser son absence et ainsi éviter l’amende. (Ces amendes se décomposent en 15 515 $ pour une absence non justifiée le premier jour, 31 030 $ pour le deuxième et 46 540 $ pour le troisième.)

Dans son Q&R mensuel avec les fans des Packers samedi, le président/PDG Mark Murphy a reconnu que la « situation » de Rodgers avait « divisé notre base de fans », mais est resté optimiste quant à un éventuel accord.

« Comme je l’ai écrit ici le mois dernier, nous restons déterminés à résoudre les problèmes avec Aaron et voulons qu’il soit notre quart-arrière en 2021 et au-delà », a écrit Murphy. « Nous travaillons pour résoudre la situation et réalisons que moins les deux parties en disent publiquement, mieux ce sera. »

Un avantage possible pour Rodgers de rester à l’écart du minicamp: cela fournira à Love des répétitions prolongées en équipe première, y compris des opportunités de travailler avec les meilleurs receveurs larges Davante Adams, Allen Lazard et Marquez Valdes-Scantling.

La question suivante devient ce qui se passe ensuite dans la saga de l’équipe avec Rodgers, son MVP mécontent.

Le CBA ne permet pas beaucoup de grâce quand il s’agit de camp d’entraînement. Bien que les Packers puissent excuser Rodgers pour son rapport tardif, ils n’ont aucune flexibilité si le quart-arrière refuse catégoriquement de faire rapport. En vertu de la CBA, tout joueur qui s’absente « non excusé » du camp d’entraînement préparatoire est condamné à une amende de 50 000 $ par jour. Il s’agit d’une amende obligatoire qui ne peut pas être annulée après le signalement d’un joueur, un ajustement conçu pour empêcher les joueurs de ne pas être satisfaits de leur contrat.

Si Rodgers manque tout le camp, il se verra infliger une amende totale de 2,05 millions de dollars. Rodgers n’est pas passible d’une amende pour chaque match de pré-saison manqué, une stipulation que l’ABC n’attribue qu’aux agents libres sans restriction nouvellement signés.