Aaron Rodgers, Robert Saleh et comment la saison des Jets s’est effondrée : « Quelque chose doit changer »

Robert Saleh a enregistré la photo sur son téléphone : Aaron Rodgers dans un maillot n°8 des Jets de New York portant le drapeau américain alors qu’il sortait en courant du tunnel pour l’ouverture de la saison.

Cette nuit-là, le 11 septembre, le stade MetLife était plus bruyant que jamais pour un match des Jets, les fans applaudissant Rodgers et ce qu’il représentait pour une franchise torturée. Saleh partage parfois cette photo avec d’autres pour leur rappeler ce que les Jets étaient censés être en 2023, avant que Rodgers ne subisse une déchirure d’Achille quatre jeux après le premier entraînement offensif de la saison à New York.

La blessure a forcé les Jets à recalibrer leurs attentes, les aspirations au Super Bowl étant remplacées par une barre beaucoup plus basse : sept victoires. Cela suffirait pour les amener jusqu’en 2024, date du retour de Rodgers.

L’objectif n’était plus les séries éliminatoires. C’était la survie.

New York a atteint cet objectif de sept victoires, mais la perte de Rodgers a révélé des problèmes latents dans l’opération – dont le plus important était peut-être la conviction que le jeu et la personnalité du quart-arrière pourraient masquer les défauts du personnel d’entraîneurs, du personnel offensif et de la culture de l’équipe.

Pour mieux comprendre les problèmes qui ont contribué à une autre saison ratée des Jets, L’Athlétisme s’est entretenu avec 30 sources au sein et autour de l’organisation, dont certaines ont bénéficié de l’anonymat pour parler librement du fonctionnement interne de l’équipe sans représailles. Ces sources ont décrit une équipe criblée d’excuses, un entraîneur-chef paranoïaque, un coordinateur offensif mal équipé et une vision tunnel organisationnelle du quart-arrière qui a froissé certains coéquipiers.

Les Jets ont refusé L’Athlétismedemande de commentaire. Rodgers n’a pas répondu à un texte demandant un commentaire.

Dans un conflit souvent répété à Florham Park, une défense étoilée qui maintenait New York dans les matchs est devenue frustrée que l’offensive ne parvienne pas à trouver un moyen d’accumuler plus de points. Et les joueurs offensifs avaient l’impression que le coordinateur offensif trié sur le volet par Rodgers, Nathaniel Hackett, n’avait pas réussi à s’adapter après avoir perdu son quart-arrière et ne les avait pas mis en position de réussir. Les Jets ont perdu cinq matchs par 20 points ou plus et ont prolongé à 13 ans la plus longue disette en séries éliminatoires dans les quatre principaux sports professionnels nord-américains.

“C’est vraiment un véritable gâchis”, a déclaré un entraîneur des Jets. “Quelque chose doit changer.”

Rodgers s’est assis à une longue table de conférence le 31 août, entouré de journalistes. Des années plus tôt, Brett Favre était assis à la même table dans la même pièce, l’ancienne star des Packers étant devenue Jet parce que Rodgers était prêt à prendre la relève à Green Bay.

“J’espère que c’est la seule chose qui relève du déjà-vu”, a déclaré Rodgers avec un sourire.

En 2008, le propriétaire Woody Johnson voulait désespérément ajouter un grand nom pour vendre des billets alors que les Jets se préparaient à déménager chez MetLife. Favre n’a duré qu’une seule saison, qui a bien commencé (avec une fiche de 8-3), mais l’équipe a terminé 9-7 et a raté les séries éliminatoires. L’entraîneur-chef Eric Mangini, promis par Johnson qu’il serait en sécurité avant l’échange, a été congédié. Favre a été libéré.

Quinze ans plus tard, lorsque Rodgers est devenu disponible, Johnson a été stupéfait – encore une fois.

Pour courtiser le quadruple All-Pro, le propriétaire a approuvé l’embauche de Hackett le 26 janvier. Rodgers a remporté les prix MVP en 2020 et 2021 après que Hackett a été embauché comme coordinateur des Packers en 2019, et le quart-arrière a développé une amitié étroite avec l’entraîneur. Mais Hackett arrivait également à New York après une série désastreuse de 15 matchs en tant qu’entraîneur-chef des Broncos de Denver, une performance que son remplaçant, Sean Payton, a qualifiée de “l’un des pires emplois d’entraîneur de l’histoire de la NFL”.

ALLER PLUS LOIN Longue succession d’Aaron Rodgers et Packers : “Dites simplement la vérité, vous vouliez passer à autre chose”

Les Jets ont mis Rodgers à l’aise par d’autres moyens, poursuivant certains de ses anciens coéquipiers de Green Bay et d’autres amis en agence libre avant qu’il ne rejoigne officiellement l’équipe en avril. Ils ont signé un contrat de 44 millions de dollars avec le receveur Allen Lazard le 14 mars, le premier jour de l’agence libre, ont courtisé Odell Beckham Jr. avant de signer avec les Ravens, puis ont ajouté le receveur Randall Cobb, le plaqueur Billy Turner et le quart-arrière Tim Boyle après la signature de Rodgers. avec New York. Rodgers avait également le joueur de ligne offensive David Bakhtiari et l’ailier rapproché Marcedes Lewis sur sa liste de souhaits.

Le quart-arrière est resté pour les entraînements hors saison, une rareté lorsqu’il était avec les Packers. Sur le terrain et lors des réunions, il a mis tout ce qu’il avait pour changer la culture de l’organisation. Il s’était senti exclu par le directeur général de Green Bay, Brian Gutekunst, et trahi lorsque Gutekunst avait recruté l’héritier présumé Jordan Love en 2020. À New York, Rodgers avait accès à une ligne de communication directe avec le directeur général Joe Douglas.

Il n’est pas rare que les décideurs d’une équipe consultent les quarts vedettes sur les ajouts potentiels à l’effectif, mais la perception autour de la ligue était que les Jets dépassaient la norme. “Rodgers n’est pas le directeur général adjoint”, a déclaré un directeur général de l’AFC. “Joe Douglas est le directeur général adjoint.”

Rodgers s’est efforcé de connaître ses coéquipiers et a noué des amitiés lors de déjeuners à la cafétéria de l’équipe et lors de voyages à New York. Il a mis ses coéquipiers à l’écart pendant l’entraînement pour offrir des conseils – les entraîneurs également – ​​et a pris l’ancien partant Zach Wilson sous son aile.

Wilson avait été une amère déception depuis qu’il avait été repêché n°2 au classement général en 2021 (23 touchés par passes en carrière, 25 interceptions en 34 matchs). En 2022, il a été mis sur le banc à deux reprises et les Jets ont publiquement recherché son remplacement pendant l’intersaison.

C’était censé être l’année en chemise rouge de Wilson, où le joueur de 24 ans pouvait s’asseoir, regarder et apprendre de son idole, puis potentiellement sauver sa carrière. Pendant l’intersaison, Wilson a qualifié Rodgers de « grand frère que je n’ai jamais eu ». Rodgers a aidé Wilson à retrouver sa confiance, et Wilson était prêt à s’asseoir et à regarder, mais la dynamique entre les deux joueurs a changé après la blessure de Rodgers.

« Le « et si ? » ça vous frappe assez fort au visage », a déclaré Aaron Rodgers après une saison au cours de laquelle il n’a enregistré que quatre jeux avant la catastrophe. (Ryan Kang/Getty Images)

Au cours de l’été, Rodgers a collaboré avec Hackett pour construire l’offensive – Saleh, comme d’habitude, n’a pas touché à ce côté du ballon. La dynamique relationnelle de Rodgers et Hackett est plus celle de frères fraternels que de joueur/entraîneur, et Rodgers apprécie d’avoir le libre arbitre pour faire fonctionner le système comme bon lui semble. Rodgers et Hackett qualifient l’offensive de « amicale pour le quart-arrière », mais comme les Jets l’ont appris en 2023, cela pourrait ne s’appliquer qu’à un seul quart-arrière.

«C’est ce que veut Aaron» était un refrain courant de Hackett alors qu’il expliquait aux entraîneurs quels jeux il voulait jouer pendant le camp. Souvent, Rodgers entendait l’appel de jeu de Hackett et voulait autre chose, de sorte que toute l’offensive se réinitialisait.

Bien avant une litanie de blessures le long de la ligne offensive (les Jets ont utilisé 13 combinaisons de départ différentes en 17 matchs), la talentueuse ligne défensive de New York les a constamment surclassés à l’entraînement. Des difficultés croissantes étaient attendues dans une nouvelle attaque pleine de nouveaux membres, mais un entraîneur a déclaré que c’était inquiétant du peu d’urgence dont Hackett et son équipe ont fait preuve en essayant de résoudre le problème, affirmant qu’il n’avait jamais vu une équipe regarder moins de cassettes d’entraînement au camp d’entraînement que les Jets l’ont fait avec Hackett.

Lorsque Rodgers est tombé, les Jets ont contacté certains quarts vétérans – comme Chad Henne, Carson Wentz et Colt McCoy – mais ont plutôt décidé de rouler avec Wilson jusqu’à (ou si) Rodgers reviendrait. Joe Flacco, qui a passé trois saisons avec les Jets de 2020 à 2022, était disponible, mais les principaux décideurs à l’intérieur du bâtiment ne pensaient pas que Flacco serait une amélioration, selon des sources de la ligue. Flacco a signé avec les Browns fin novembre et est finaliste pour le titre de joueur de retour de l’année après avoir mené Cleveland aux séries éliminatoires.

Hackett a eu du mal à adapter l’offensive à la nouvelle réalité de l’équipe. Plusieurs entraîneurs et joueurs ont décrit Hackett comme manquant d’attention aux détails. Pendant la majeure partie de la saison, Hackett rencontrait l’entraîneur de la ligne offensive/coordonnateur du jeu de course Keith Carter et le coordonnateur du jeu de passes Todd Downing au cours de la semaine, mais ne se réunissait pas avec le reste du personnel offensif avant la « dernière minute » de préparation du match. .

Pendant les matchs, Hackett avait du mal à faire des ajustements. Contre les Cowboys de Dallas au cours de la semaine 2, Carter a demandé à Hackett de donner plus d’aide au plaqueur gauche Duane Brown pour bloquer le passeur vedette des Cowboys Micah Parsons, selon plusieurs sources de l’équipe. Mais Hackett ne s’est jamais adapté et Parsons a dominé (deux sacs, quatre coups sûrs du QB) dans une défaite de 30-10.

Au cours de la semaine 6, Rodgers a commencé à venir de Californie pour des matchs et était une voix active sur les casques de touche, offrant des opinions et des idées avec Hackett et les autres entraîneurs offensifs avant de retourner en Californie le lendemain. L’offensive a néanmoins connu des difficultés.

Avant un match de la semaine 11 contre les Bills, les Jets sont devenus plus jeunes, réduisant le temps de jeu des vétérans comme l’ailier rapproché CJ Uzomah, le porteur de ballon Dalvin Cook, Cobb et Lazard en faveur de joueurs plus jeunes et de recrues, comme le porteur de ballon de sixième ronde Israel Abanikanda. , le bloqueur de quatrième ronde Carter Warren, les receveurs non repêchés Jason Brownlee et Xavier Gipson et l’ailier rapproché de deuxième année Jeremy Ruckert. L’approche a été approuvée par Johnson et Hackett y a vu une opportunité de pratiquer les pièces qu’il appellerait au retour de Rodgers. Sans surprise, l’opération offensive a été encore plus bâclée : les Jets ont mené la ligue pour les pénalités pré-snap et les pénalités totales.

Après une défaite 30-0 contre les Dolphins lors de la semaine 15, Lazard – au cours d’une saison au cours de laquelle il enregistrerait le moins de verges sur réception parmi 59 receveurs larges pour parcourir au moins 400 itinéraires, selon TruMedia, et le deuxième pire taux de chute parmi les larges. avec au moins 30 cibles, selon Pro Football Focus – a déclaré que New York était « surmené » et « dépassé ». Ces commentaires ont irrité certains des leaders défensifs de l’équipe, selon des sources de l’équipe, surtout parce qu’ils venaient de Lazard en difficulté.

Les Jets ont terminé la saison au dernier rang pour les troisièmes conversions, l’attaque de la zone rouge et l’EPA offensif total, 31e pour le total de verges, 30e pour les points offensifs par match et…