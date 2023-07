Aaron Rodgers riposte à l’entraîneur des Broncos de Denver Sean Payton: «Gardez les noms de mes entraîneurs hors de votre bouche» | Nouvelles de la NFL

Aaron Rodgers a répondu à une guerre des mots avec Sean Patyon. (AP Photo/Seth Wenig)

Aaron Rodgers a défendu le coordinateur offensif Nathaniel Hackett après que ce dernier ait récemment été désigné par l’entraîneur des Broncos de Denver, Sean Payton.

Le quart-arrière des Jets de New York a répondu aux commentaires critiques que l’entraîneur-chef des Broncos de Denver, Payton, a récemment faits à propos de Hackett.

Jeudi, Payton a déclaré à USA Today que le passage de 15 matchs de Hackett avec les Broncos la saison dernière « était l’un des pires emplois d’entraîneur de l’histoire de la NFL ».

Le quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers travaille avec Nathaniel Hackett

Les Broncos avaient une fiche de 4-11 lorsqu’ils ont renvoyé Hackett et ont terminé 5-12.

Payton a également déclaré qu’il y avait « 20 mains sales » autour de la pire saison de carrière de Russell Wilson, et a adressé quelques remarques pointues aux Jets – la nouvelle équipe de Hackett où lui et Rodgers sont réunis après avoir connu le succès ensemble à Green Bay.

Payton s’est par la suite excusé pour ses commentaires vendredi. Cependant, Rodgers ne l’a pas laissé s’arrêter là.

« Cela m’a fait me sentir mal que quelqu’un qui a accompli beaucoup de choses dans la ligue soit si peu sûr de lui qu’il doive abattre un autre homme pour se préparer à une sorte de chute facile si cela ne se passe pas bien pour cette équipe cette année, » Rodgers a déclaré à NFL Network.

« Je pense que c’était hors de propos, inapproprié, et je pense qu’il doit garder les noms de mes entraîneurs hors de sa bouche. »

Rodgers, acquis par New York en avril de Green Bay, a déclaré que Hackett était « sans doute mon entraîneur préféré que j’ai jamais eu dans la NFL ».

Ils ont travaillé ensemble pour deux des quatre prix NFL MVP de Rodgers en 2020 et 2021 avec les Packers.

Payton a également critiqué les Jets pour être la dernière équipe de la NFL « à essayer de gagner l’intersaison » – ce qu’il a dit que les Broncos avaient essayé de faire sous Hackett et étaient « embarrassés ».

Jeudi, l’entraîneur des Jets, Robert Saleh, a déclaré : « Hackett fait un travail phénoménal ici. »

Il a ajouté: « Il y a beaucoup de gens qui nous détestent et beaucoup de gens qui nous demandent d’échouer. »

Rodgers a déclaré que Hackett est « sans doute mon entraîneur préféré que j’ai jamais eu dans la NFL »

Payton a déclaré vendredi qu’il regrettait les remarques dans lesquelles il avait dénigré Hackett, et a déclaré qu’il le contacterait ainsi qu’à Saleh « au bon moment ».

« Écoutez, j’ai eu un de ces moments où j’avais encore ma casquette Fox et non ma casquette d’entraîneur », a déclaré Payton, qui revient sur la touche cette saison après un an sabbatique au cours duquel il a travaillé comme analyste de football en studio pour Fox Sports. après un passage de 15 ans avec les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Rodgers a déclaré à NFL Network qu’il pensait que les premiers commentaires de Payton « étaient très surprenants, pour un entraîneur de faire cela à un autre entraîneur ».

Pendant ce temps, le va-et-vient rend le match des Jets à Denver lors de la semaine 5 le 8 octobre un peu plus épicé.

Payton a reconnu que cela « apportera certainement plus d’intérêt au jeu lorsque nous les jouerons, mais cela semble être dans des années ».