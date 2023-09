Aaron Rodgers revient sur blessure : « Donnez-moi les doutes… puis regardez ce que je fais »

La saison 2023 de la NFL d’Aaron Rodgers s’est terminée lors du premier entraînement, alors que le 10 fois Pro Bowler s’est déchiré le tendon d’Achille au premier quart de ses débuts avec les Jets de New York contre les Bills de Buffalo lundi soir.

Du point de vue du football, deux questions persistantes sont apparues à la suite de la blessure de Rodgers : 1) les Jets peuvent-ils participer aux séries éliminatoires et affronter Zach Wilson au centre, et 2) Rodgers, qui aura 40 ans au départ, peut-il de la saison 2024 de la NFL, redevenir un signaleur d’élite ?

Après avoir fait référence au célèbre « Basketball Hall of Fame » Kevin Garnetttout est possible» concernant un retour cette saison, Rodgers a demandé à ceux qui doutent de sa capacité à revenir et à prospérer de continuer à le faire lors d’une apparition vendredi dans « The Pat McAfee Show ».

« Donnez-moi les doutes. Donnez-moi les calendriers. Donnez-moi toutes les choses qui, selon vous, peuvent, devraient ou vont arriver parce que tout ce dont j’ai besoin, c’est d’un petit pour cent supplémentaire d’inspiration; c’est tout ce dont j’ai besoin », a déclaré Rodgers. « Donnez-moi vos horaires. Donnez-moi vos doutes. Donnez-moi vos pronostics, puis observez ce que je fais. »

Le quart-arrière vedette a publié une déclaration plus tôt dans la semaine, exprimant sa gratitude pour l’élan de soutien qui lui a été adressé après avoir subi sa blessure. Rodgers a subi une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure du tendon d’Achille jeudi.

Rodgers est sous contrat avec les Jets jusqu’en 2025. Puisqu’il n’apparaîtra pas dans 65 % des clichés offensifs des Jets cette saison, les Packers de Green Bay recevront le choix de deuxième ronde de New York en 2024, par opposition à son choix de première ronde. , ce qui était une condition dans l’échange à succès entre les deux équipes pendant l’intersaison.

Les Jets ont ensuite battu les Bills en prolongation lundi, 22-16, et ont maintenant pris la route pour affronter les Cowboys de Dallas lors de la deuxième semaine. La saison dernière, la défense de New York a terminé quatrième de la NFL pour le total de verges (311,1) et de points ( 18.6) rendus par match.

Rodgers est quatre fois All-Pro, quatre fois MVP de la NFL et a été MVP du Super Bowl XLV avec les Packers, pour lesquels il a débuté de 2008 à 2022.

