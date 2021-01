Maintenant, il peut prendre sa place pour une nuit en tant qu’animateur invité du populaire jeu télévisé.

Trebek est décédé le 9 novembre 2020 à l’âge de 80 ans après une bataille contre le cancer du pancréas.

« Une de mes idoles en grandissant était Alex Trebek », a déclaré Rodgers dans « The Pat McAfee Show ». « Ils font des spots pour accueillir des invités. Il sortira bientôt ici, mais j’ai eu l’opportunité d’en faire un … Je suis ravi de cette opportunité. »

Rodgers n’a pas dit quand exactement son épisode serait diffusé.

CNN a contacté un porte-parole de l’émission, mais n’a pas eu de réponse.

« Péril! » a lancé sa dernière saison lundi. Ken Jennings, qui détient le record du plus grand nombre de victoires dans l’histoire de l’émission et y est apparu plus de 100 fois, a animé le premier épisode.