Aaron Rodgers remue le pot sur la sortie potentielle des Packers

Aaron Rodgers est apparu sur le “Pat McAfee Show” un peu plus d’une semaine après avoir raté les séries éliminatoires lors d’une défaite à domicile de la semaine 18 contre les Lions de Detroit.

Pour la première fois en 18 ans, les Packers de Green Bay pourraient envisager un tout nouveau quart-arrière partant pour commencer la saison 2023 de la NFL. Le triple MVP Aaron Rodgers a presque mené son équipe sur une poussée improbable en séries éliminatoires. Pourtant, après avoir perdu la finale de la saison régulière contre le rival de NFC North Detroit, le Les packers ont été éliminés des séries éliminatoireslaissant ainsi Rodgers sans anneau pendant plus d’une décennie.

Sa seule victoire au Super Bowl est survenue en 2011 contre les Steelers de Pittsburgh, mais depuis la victoire 25-20 à Dallas, TX, Rodgers, maintenant âgé de 39 ans, n’a pas réussi à atteindre le grand match une fois de plus et regarde maintenant attentivement son avenir en Baie Verte. Bien qu’il soit aimé des fans, sa relation avec la direction est loin d’être parfaite, c’est le moins qu’on puisse dire, et la même question revient toujours presque à chaque intersaison : Rodgers restera-t-il avec les Packers ?

Lors d’une apparition au Pat McAfee Show largement reconnu, Rodgers et l’ancien parieur des Colts ont brisé sa carrière, ce qu’il lui reste à prouver et s’il jouerait une 19e saison dans la NFL.

“Je pense que je peux à nouveau remporter le titre de MVP dans la bonne situation.. est-ce Green Bay ou ailleurs, je ne suis pas sûr et il y a plus de conversations à avoir”, a déclaré Rodgers lors de l’émission.

Où Aaron Rodgers trouverait-il le meilleur succès pour clore sa carrière en beauté ?

Bien que Rodgers n’ait pas révélé d’autres points d’atterrissage potentiels, quelques équipes ont désespérément besoin d’un nouveau quart-arrière. Derek Carr n’est plus un Raider, l’avenir de Lamar Jackson est incertain à Baltimore, Tom Brady et les Tampa Bay Buccaneers ont été éliminés lundi soir, et il y a des inquiétudes à East Rutherford quant au statut de Zach Wilson en tant que Jet.

Les fans de la NFL auront les yeux rivés pour assister au prochain chapitre de sa carrière légendaire, peu importe où Rodgers atterrit.