Aaron Rodgers quitte le terrain blessé lors du premier entraînement de la carrière des Jets de New York

Il n’a pas fallu longtemps à Aaron Rodgers pour faire la une des journaux des Jets de New York. Le quadruple MVP de la NFL a quitté le terrain avec ce qui a été signalé comme une blessure à la cheville lors de la première série de sa carrière avec New York.

« Il souffre d’une cheville en ce moment et nous le faisons examiner et nous en saurons un peu plus plus tard », a déclaré l’entraîneur-chef des Jets, Robert Saleh, à ESPN immédiatement après la blessure.

De Purdy à Rodgers : les personnes les plus importantes de la nouvelle saison de NFL En savoir plus

Le joueur de 39 ans a quitté les Packers de Green Bay cette intersaison pour rejoindre les Jets, une ligne de frappe de longue date dans la NFL. On espérait qu’il transformerait la fortune d’une équipe dont la dernière participation aux séries éliminatoires remonte à la saison 2010.

Aaron Rodgers a été blessé et a aidé à quitter le terrain lors du premier entraînement des Jets contre les Bills. pic.twitter.com/vtKHRW566V –ESPN (@espn) 12 septembre 2023

Mais même si l’équipe possède une défense talentueuse et quelques jeunes étoiles en attaque, leur ligne offensive a été scrutée à la loupe et Rodgers a rapidement été sous pression lundi soir contre les Bills de Buffalo.

Après avoir été limogé par Leonard Floyd, Rodgers est resté sur le terrain et a dû être escorté hors du terrain par des membres du personnel des Jets. Après une brève évaluation, il a été transporté dans le tunnel pour y subir des soins supplémentaires, portant une botte de protection. ESPN a rapporté que les radiographies de la blessure n’ont montré aucune fracture, mais Rodgers a été exclu du reste du match. Il a été remplacé par le remplaçant Zach Wilson.

Rodgers est considéré comme l’un des plus grands quarts de tous les temps et a été échangé aux Jets cette année après 18 saisons avec Green Bay, avec qui il a remporté un Super Bowl et a participé au Pro Bowl à 10 reprises.